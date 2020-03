"Od przyszłego tygodnia zechcemy wprowadzić systematyczną realizację podstaw programowych w formie nauczania online," – powiedział Piontkowski w radiowej Jedynce. W okresie od 12 do 25 marca br. przedszkola, szkoły podstawowe i średnie pozostają zamknięte ze względu na rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2.

Premier Mateusz Morawiecki informował wcześniej, że decyzja ws. ewentualnego przedłużenia decyzji o zamknięciu szkół zostanie podjęta na początku przyszłego tygodnia lub w weekend.

W piątek Piontkowski powiedział, że "z informacji przekazanych przez kuratorów wynika, że ponad 92 proc. szkół już prowadzi albo jest przygotowana do nauczania zdalnego".

"Zdecydowana większość młodzieży i nauczycieli ma możliwości techniczne do zdalnego nauczania. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszędzie tak jest. Zalecamy wtedy formę drukowanych pakietów, które trafiałaby do uczniów raz na kilka dni," - podkreślił.

Jego zdaniem przedłużenie, zamknięcia szkół nie powinno wpłynąć na końcowe egzaminy.

"Jeżeli zawieszenie pracy szkół potrwa do Świąt Wielkanocnych, to nie powinno to wpłynąć na dotychczasowy kalendarz roku szkolnego, w tym terminy egzaminów" - powiedział Piontkowski.

