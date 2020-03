"Zakładamy, że wzrost gospodarczy w II kwartale może być na niskim poziomie, ale to będzie przejściowa sytuacja" - powiedział Skiba w radiowej Jedynce.



"Staramy się reagować bardzo szybko - tak, żeby te negatywne efekty związane z koronawirusem zniknęły i byśmy mogli funkcjonować całkiem sprawnie, żeby wzrost gospodarczy powrócił wraz z końcem pandemii" - zaznaczył.



Skiba odniósł się też tarczy antykryzysowej, pakietu ułatwień dla przedsiębiorców którego wartość szacowana jest na 212 mld zł.



"Tarcza antykryzysowa została tak skonstruowana, że założyliśmy, iż trudności będą trwały do końca II kwartału, czyli do końca czerwca. Te środki są skalkulowane przy założeniu, że będą potrzebne do końca czerwca" - powiedział wiceminister.



Dzisiaj ma zostać przedstawiony konkretny projekt specustawy, dotyczący działań osłonowych m.in. dla przedsiębiorców i pracowników, służby zdrowia, a także inwestycji.



Obecnie w Polsce stwierdzono 367 przypadków zarażenia COViD, 5 osób zmarło.



>>> Czytaj też: W które branże najbardziej uderzył koronawirus? Odpowiedzi udziela ta analiza