Santander BP umożliwia firmom karencję w spłacie kapitału na 3 lub 6 mies.



Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska wprowadził możliwość wnioskowania o karencję w spłacie kapitału kredytów ratalnych na 3 lub 6 miesięcy dla małych i średnich firm. Zawieszony kapitał zostanie rozłożony proporcjonalnie na pozostały okres kredytowania, przy czym ostateczny termin spłaty kredytu nie zmieni się. W okresie karencji klient płaci tylko raty odsetkowe, podał bank. Santander BP pracuje także nad pakietem rozwiązań pomocowych, zapewniających płynność klientom.

Wnioski można składać przez telefon, wkrótce będzie to też możliwe w bankowości internetowej, podano.

"Posiadaczom kredytów w rachunku bieżącym automatycznie przedłużamy je na kolejne 2 miesiące, jeśli termin kredytu wkrótce się kończy. Nie pobieramy za to opłaty, nie jest wymagany aneks. Klientów informujemy o tym rozwiązaniu przez korespondencję w bankowości internetowej. Jeśli ktoś nie chce skorzystać z przedłużenia, wystarczy, że nas o tym poinformuje" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo wraz z partnerem - firmą inFakt, dostarczającym usługę eKsięgowości, bank uruchomił bezpłatną infolinię. Klienci, w rozmowie z księgowymi, mogą otrzymać informacje o rządowych rozwiązań osłonowych, zasiłkach dla przedsiębiorców czy możliwości zdalnej obsługi księgowej.

Bank poinformował, że przyjmuje zgłoszenia klientów indywidualnych o odroczenie spłaty raty kapitałowej kredytów gotówkowych i hipotecznych. Wnioski będą realizowane w najbliższym czasie.

"W najbliższych dniach udostępnimy klientom pełne rozwiązanie umożliwiające odroczenie spłaty raty kapitałowej na okres 3 lub 6 miesięcy. Klienci będą mogli składać wnioski: przez telefon w Multikanałowym Centrum Komunikacji pod numerem 1 9999 w Santander Internet, w oddziale naszego banku lub w placówce partnerskiej. Aby ułatwić klientom dostęp do gotówki, wprowadziliśmy także zwolnienie z opłaty za wypłatę z obcych bankomatów oraz znieśliśmy opłatę za cashback" - czytamy także.

Bank przypomniał także, że od 19 i 20 marca, w ślad za zmianami Mastercard i Visa, karty płatnicze Santander Bank Polska będą gotowe do płatności zbliżeniowych do 100 zł bez podawania kodu PIN.

"Finalizujemy prace nad dalszymi rozwiązaniami, w tym dla pozostałych przedsiębiorców. Nadrzędnym celem dla nas jest zapewnienie ciągłości finansowej dla naszych klientów przez wdrożenie uproszczonych procesów kredytowych. Dodatkowo pracujemy nad pakietem rozwiązań pomocowych, zapewniających płynność naszym klientom" - podsumowano.

(ISBnews)