Ponad 10 tys. potwierdzonych zakażeń koronawirusem w stanie Nowy Jork

Źródło: PAP

Liczba przypadków koronawirusa w stanie Nowy Jork wzrosła w sobotę do co najmniej 10 356. W samym mieście odnotowano ich 6211, o 1800 więcej niż poprzedniego dnia. Zmarło łącznie co najmniej 43 osób. Poinformował o tym gubernator Andrew Cuomo.