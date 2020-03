W niedzielę w ramach akcji "LOT do domu" planowane są loty czarterowe do Warszawy z: Amsterdamu (Holandia), Bangkoku (Tajlandia), Bergen i Oslo (Norwegia), Brukseli, (Belgia), Dublina (Irlandia), Londynu i Edynburga (Wielka Brytania), Paryża (Francja), Madrytu (Hiszpania), Zurychu (Szwajcaria), Cancun (Meksyk), Podgoricy (Czarnogóra), Skopje (Macedonia Północna), Wiednia (Austria) i Zagrzebia (Chorwacja).

Operacja "LOT do Domu" rozpoczęła się 15 marca. W jej ramach organizowane są specjalne rejsy czarterowe w różne regiony świata, aby umożliwić powrót do domu polskim obywatelom i uprawnionym do tego cudzoziemcom.

Daty i miejsca lotu można sprawdzić na stronie internetowej https://LOTdoDomu.com. Na stronie internetowej można też dokonać rezerwacji biletu. Czartery odbierają podróżnych z terenu Europy, a także Azji czy Ameryki. Obejmują miejsca dotychczas nieobecne w LOT-owskiej siatce połączeń, np. Maltę czy Reykjavik.(PAP)

autor: Rafał Białkowski