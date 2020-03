O inicjatywie gliwickiej firmy Opinion, która m.in. bezpłatnie przekazuje maseczki do miejscowych szpitali, poinformowała w poniedziałek Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE). Spółka jest jednym z działających w strefie inwestorów.

"W czasie zagrożenia koronawirusem nasze firmy dostosowują się do sytuacji i odpowiadają na zapotrzebowanie. Np. Opinion z Gliwic rozpoczął produkcję maseczek ochronnych wykonanych z tkaniny medycznej, a także naklejek i banerów z grafikami dotyczącymi zasad higieny, zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego" - poinformowała rzeczniczka strefy Wioleta Witczak-Smolnik.

Z oferty mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy działający w Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zaś do gliwickich szpitali maseczki trafiają nieodpłatnie. Gliwicka firma zasłynęła niespełna osiem lat temu, szyjąc tzw. sektorówkę - olbrzymią biało-czerwoną flagę na piłkarskie mistrzostwa Europy. W kolejnych latach flaga o wymiarach 52 na 30 metrów, po odświeżeniu, była także wykorzystywana podczas innych rozgrywek sportowych. Opinion ma własną cyfrową drukarnię, szwalnię i magazyn.

Wśród przykładów zaangażowania działających w KSSE firm w walkę z koronawirusem przedstawiciele strefy wymieniają też inną gliwicką firmę - BMZ, która wytwarza baterie litowo-jonowe. W ostatnim czasie spółka zwiększa co najmniej o połowę produkcję baterii do respiratorów. Wynika to ze zwiększonego zapotrzebowania na baterie do urządzeń medycznych, szczególnie sprzętu do wentylacji chorych.

W związku z zagrożeniem koronawirusem w KSSE od półtora tygodnia działa specjalny Zespół Szybkiego Reagowania, składający się z koordynatorów w poszczególnych częściach strefy. Zadaniem zespołu jest komunikacja z działającymi w strefie firmami, wymiana informacji o potencjalnym zagrożeniu, a także o możliwościach wzajemnego wsparcia w postaci świadczenia sobie nawzajem usług prewencyjnych - np. w zakresie dezynfekcji, dostaw sprzętu itp.

W ocenie prezesa KSSE Janusza Michałka, różnorodność działających w strefie firm pozwala dobrze radzić sobie z zagrożeniem. "W tym trudnym, przejściowym okresie jesteśmy dumni z naszych strefowych firm - wprowadzają wzmożone zasady bezpieczeństwa w swoich przedsiębiorstwach, stosują profilaktykę dbając o pracowników, przeprowadzają profesjonalne dezynfekcje i bacznie obserwują sytuację, będąc w stałym kontakcie także z nami" - powiedział Michałek.

W KSSE działają m.in. firmy chemiczne, w tym producent gazów medycznych, wytwórca chemii gospodarczej i budowlanej czy producent aerozoli technicznych. Są także firmy świadczące usługi dla branży medycznej, zajmujące się np. sterylizacją narzędzi medycznych, produkcją sprzętu jednokrotnego użytku czy opakowań szklanych m.in. dla branży kosmetycznej.