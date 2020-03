Prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński poinformował o tym w poniedziałek na wspólnej konferencji prasowej z wicepremierem i ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem, która odbyła się w w Zakładach Górniczych Lubin, przy Szybie L-VI w Rynarcicach na Dolnym Śląsku.

„Płyn nitrosept zaczęła produkować firma, która na co dzień produkuje materiały wybuchowe. Nie posiadając linii, nie posiadając technologii, w 10 dni udało się to zrobić. W tej chwili wytwarza 30 tys. litrów na dobę. Zaczyna się konfekcjonowanie i rozsyłka. W pierwszej kolejności do szpitali, miejsc użyteczności publicznej, które sygnalizują deficyty tego środka. Wyślemy to w darowiźnie” - powiedział Chludziński.

Wicepremier Sasin przypomniał, że również inne spółki skarbu państwa aktywnie włączyły się w walkę „ z plagą koronawirusa i udzielają społeczeństwu wsparcia”. Chodzi m.in. o produkcję płynów dezynfekujących czy maseczek przez firmy Orlen, Azoty, Polfa Tarchomin czy też organizację powrotów do Polski przez PLL LOT oraz wsparcie na granicy państwa przez Orlen.

„To pokazuje ogromny potencjał, który spółki mają i ich ogromne znaczenie dla tego, żeby państwo mogło skutecznie działać przeciwko pladze, która nas spotkała. Wszystkie siły są dziś skierowane na to, by skutecznie walczyć z plagą koronawirusa” - powiedział Sasin.