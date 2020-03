Wielkopolskie: 5 tys. zł kary za złamanie kwarantanny

Źródło: PAP

Dwie mieszkanki powiatu gnieźnieńskiego otrzymały po 5 tys. zł kary za złamanie kwarantanny. Kobiety mimo zakazu dwukrotnie opuściły miejsce zamieszkania m.in. po to, by zawieźć psa do weterynarza.