KGHM rozpoczyna wysyłkę płynu dezynfek., planuje zakup sprzętu med. za granicą



Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź rozpoczyna konfekcjonowanie i rozsyłkę płynu dezynfekującego, w pierwszej kolejności do szpitali w formie darowizn, poinformował prezes Marcin Chludziński. Grupa pracuje też nad zakupem sprzętu dla szpitali, w tym respiratorów, za granicą.

"W tej chwili produkowane jest ponad 30 tys. l płynu na dobę. Dzisiaj zaczyna się konfekcjonowanie i rozsyłka. W pierwszej kolejności rozsyłamy to do szpitali i miejsc użyteczności publicznej, które sygnalizują deficyty tego środka, wyślemy to w darowiźnie. Potem będziemy zaopatrywać służby i instytucje, które walczą z koronawirusem. Oprócz darowizn będziemy płyn sprzedawać z absolutnie minimalną marżą" - powiedział Chludziński podczas briefingu.

Płyn biobójczy Nitrosept produkowany jest przez spółkę zależną Nitroerg, specjalizującą się w produkcji materiałów wybuchowych.

"Kolejna rzecz to maski chirurgiczne. KGHM Zanam produkuje ich ok. 3 tys. na dobę" - dodał prezes.

Z kolei Centrum Badania Jakości posiada sprzęt i jest gotowe uruchomić testy na obecność koronawirusa.

Chludziński wskazał też, że grupa przekazała budynki na kwarantannę dla samorządów, a szpital należący do KGHM oferuje e-porady.

"Kupujemy też sprzęt z innych krajów. Mamy dobre relacje handlowe z Chinami, z innymi krajami. Nasi partnerzy nas wspierają. Mogę tylko powiedzieć, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, to przyjedzie kilkaset respiratorów, ale też kilkaset tysięcy środków zabezpieczenia indywidualnego" - powiedział także prezes.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)