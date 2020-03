W komunikacie opublikowanym w poniedziałek na stronie GIF przypomniano, że pacjenci powinni "zachować szczególną ostrożność, kupując preparaty prezentowane przez sprzedawców jako te, które zapobiegają, łagodzą, diagnozują lub leczą COVID-19". "Mogą być one przedstawiane jako: suplementy diety, inne produkty spożywcze, produkty rzekomo będące lekami, wyroby medyczne lub szczepionki" - czytamy.

Jak podkreślił GIF, "produkty, które reklamowane są, ze wskazaniem, że leczą, łagodzą, diagnozują lub zapobiegają chorobie COVID-19, ale ich bezpieczeństwo i skuteczność nie zostały udowodnione odpowiednimi badaniami, mogą szkodzić pacjentom". "Stosowanie tych produktów może prowadzić do opóźnień w uzyskaniu właściwej diagnozy i w leczeniu COVID-19, jak i innych schorzeń. Mogą one również powodować przerwanie odpowiedniego leczenia przez pacjentów, prowadząc do zagrożenia zdrowia i życia" - zwrócił uwagę.

GIF zaapelował, by pamiętać o podstawowych zasadach - nie kupować leków niewiadomego pochodzenia w internecie, na aukcjach czy od sprzedawców prywatnych i nie próbować leczyć się produktami, których skuteczność i bezpieczeństwo nie są potwierdzone badaniami.

"W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zapobiegania, diagnostyki i leczenia COVID-19 prosimy postępować zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego lub skorzystanie z infolinii 800 190 590" - podano w komunikacie.

