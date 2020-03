PKP Cargo miało 36 mln zł zysku netto, 859,9 mln zł skoryg. EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - PKP Cargo odnotowało 36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 183,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W 2019 roku Grupa PKP Cargo osiągnęła słabsze wyniki finansowe niż rok wcześniej z powodu dekoniunktury na rynku kolejowych przewozów towarowych. Mimo to, zamknęliśmy rok na plusie, co nie udało się wielu przedsiębiorstwom transportowym. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 4 781,6 mln zł, a EBITDA wyniosła 859,9 mln zł. Możemy się też pochwalić zyskiem EBIT na poziomie 143,4 mln zł, zaś nasz zysk netto zamknął się w kwocie 36 mln zł" - napisał prezes Czesław Warsewicz w komentarzu do wyników.



Zysk operacyjny wyniósł 143,4 mln zł wobec 277,6 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na dzień publikacji niniejszego raportu, wykonanie skorygowanej prognozy podanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 52/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. przedstawia się następująco: skorygowana prognoza wyniku EBITDA Grupy PKP Cargo na rok 2019 wynosiła ok. 925 mln zł, wykonanie 859,9 mln zł, co oznacza odchylenie o ok. 7%. Spadek wyniku EBITDA nastąpił z uwagi na pogorszenie się sytuacji na rynku przewozowym" - czytamy w komunikacie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 781,6 mln zł w 2019 r. wobec 5 183 mln zł rok wcześniej.

Spółka poniosła w 2019 r. nakłady inwestycyjne na nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego (naprawy okresowe taboru P4 i P5 oraz przeglądy okresowe P3) w wysokości 1 032,4 mln zł, tj. więcej o 24,6% w stosunku do wykonania 2018 r.



W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 8,3 mln zł wobec 254 mln zł zysku rok wcześniej.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. PKP Cargo jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

