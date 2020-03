Hiszpania: Rząd zamówił 6 mln testów do szybkiego wykrywania koronawirusa

Źródło: PAP

Rząd Hiszpanii zamówił na rynkach azjatyckich 6 mln testów do szybkiego wykrywania koronawirusa. Zostaną one sprowadzone głównie z Chin i Korei Południowej - poinformował we wtorek gabinet premiera Pedra Sancheza.