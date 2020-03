BOŚ Bank wprowadził możliwość odroczenia spłaty rat kapitałowych na 3 miesiące



Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wdrożył działania osłonowe dla klientów, m.in. uproszczony tryb rozpatrywania wniosków od klientów detalicznych i korporacyjnych o odroczenie spłaty rat kapitałowych na okres trzech miesięcy, bez zmiany terminu obowiązywania umowy, podał bank.

"Klienci mają możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem bankowości elektronicznej (systemy BOŚBank24 i iBOSS24), Call Center lub osobiście - w placówce banku. Wniosek powinien być złożony na co najmniej 4 dni robocze przed dniem płatności raty. W przypadku kredytów udzielanych we współpracy z partnerem zewnętrznym tj.: NFOŚiGW, WFOŚiGW czy BGK powinien być złożony na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem płatności raty" - czytamy w komunikacie.

Uproszczony tryb rozpatrywania dotyczy również wniosków o dostosowanie transakcji faktoringowych.

"W przypadku faktoringu klasycznego odnosi się on do odroczenia spłaty finansowanych faktur od 30 do 90 dni, zwiększenia wartości limitu faktoringowego nawet o 20%, z możliwością wydłużenia okresu dostępności limitu faktoringowego do 90 dni. Klienci korzystający z faktoringu odwrotnego mogą również wnioskować o odroczenie spłaty od 30 do 90 dni, z możliwością wydłużenia okresu obowiązywania umowy do 90 dni" - czytamy dalej.

"Obecna sytuacja epidemiologiczna może powodować poza problemami płynnościowymi także inne, trudne na dziś do przewidzenia, skutki dla sytuacji finansowej klientów np. problemy z realizacją warunków umownych bądź dostarczaniem dokumentów do banku. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, wprowadziliśmy szereg rozwiązań w celu ułatwienia kontaktu i mitygacji tych następstw" - powiedział prezes BOŚ Bogusław Białowąs, cytowany w komunikacie.

Wśród innych, wprowadzonych przez bank ułatwień dla klientów, znalazły się także: wydłużenie (na wniosek klienta) o trzy miesiące terminu przedłożenia faktur lub protokołów odbioru celem potwierdzenia realizacji inwestycji finansowanych za pomocą produktów "Przejrzysta Pożyczka" i "Energia ze słońca", rezygnacja z obowiązku dostarczania oryginałów polis do odnowień cesji polis stanowiących zabezpieczenie kredytów i pożyczek, a także od kwietnia możliwość przesunięcia przez posiadaczy kart kredytowych o trzy miesiące daty spłaty "Minimalnej kwoty do zapłaty", podsumowano.

