Za złamanie wymogów, które doprowadziło w wyniku nieostrożności do czyjejś śmierci, bądź też miało na celu umyślne "stworzenie ryzyka masowych zachorowań" groziłaby kara grzywny lub więzienia. Maksymalna wysokość grzywny sięgnęłaby 2 mln rubli (25,4 tys. USD). Kara pozbawienia wolności wynosiłaby maksymalnie pięć lat. Kara wzrosłaby do siedmiu lat, gdyby w wyniku złamania wymogów zmarły co najmniej dwie osoby.

Wśród inicjatorów zaostrzenia kar jest przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin. Deputowani chcą przyjąć nowe przepisy już w przyszłym tygodniu, podczas sesji plenarnej zaplanowanej na 31 marca.

Ze swej strony ministerstwo sprawiedliwości Rosji przygotowało poprawki do kodeksu administracyjnego dotyczące ostrzejszych kar administracyjnych za naruszenie kwarantanny. Dokładna treść tych przepisów nie jest znana. Obecnie osobom fizycznym za złamanie kwarantanny grozi grzywna w wysokości 1 tys. rubli (12,7 USD), a osobom prawnym - 20 tys. rubli (254 USD).

