Ten Square Games nie podjął decyzji ws. dywidendy, chce skupić się m.in. na M&A



Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Ten Square Games nie podjął decyzję w sprawie rekomendowania wypłaty dywidendy za 2019 r. i nie wyklucza pozostawienia środków w spółce, poinformował wiceprezes Arkadiusz Pernal.

"Zarząd wcześniej rekomendował wypłatę dywidendy stanowiącej równowartość ok. 70% skonsolidowanego zysku netto. W obecnej sytuacji musimy powiedzieć wprost, że decyzja w sprawie wypłaty dywidendy nie została podjęta. Warto zauważyć, że każde odpowiedzialne spółki w obecnej sytuacji starają się zostawiać pieniądze w spółce. W maju będzie ostateczna decyzja walnego, ale w dzisiejszych czasach bezpieczeństwo finansowe jest bardzo istotne" - powiedział Pernal podczas wideokonferencji.

W związku z rozwojem epidemii na świecie spółka notuje turbulencje na rynku reklamy.

"Widzimy wycofywanie budżetów reklamowych na platformach internetowych innych spółek i jest miejsce na naszą reklamę. Monitorujemy sytuację i staramy się wykorzystywać pewne okazje, ale robimy to bardzo ostrożnie. Dopiero, jak zobaczymy wyniki marca i kwietnia, wtedy będziemy mogli więcej powiedzieć, co się dzieje w tym segmencie i jakie są trendy" - powiedział wiceprezes.

"W tej chwili mamy 3 gry w soft launchu i prace nad nimi trwają. Poszerzamy zakres w soft launchu, z czasem także rozszerzymy na większą liczbę rynków, W 2020 r. chcemy, aby jeden doczekał się 'globala'. Wskazana jest cierpliwość, ale za chwilę dołączy do nich 4 i 5 produkt. Jak na razie z tych 3 jesteśmy umiarkowanie zadowoleni" - dodał Pernal.

Wcześniej spółka podała, że w IV kw. 2019 r. uruchomiła w fazie soft launch na Androidzie trzy nowe gry - dwie gry kobiece: "Flip This House" i "SoliTales" oraz nową grę myśliwską - "Hunting Clash", bazującą na doświadczeniach outdoorowo-symulacyjnych i związanych z mechaniką gry "Fishing Clash".

Wiceprezes przyznał także, że spółka pozostaje zainteresowana akwizycjami na rynku.

"Jesteśmy gotowi do akwizycji, ale czy to będą grupy projektowe czy spółki to jeszcze zobaczymy. Nie możemy jeszcze mówić o wartości potencjalnych przejęć. Na pewno nie ograniczamy się jedynie do rynku polskiego, choć możemy powiedzieć, że rynek europejski jest nam bliższy" - dodał prezes.

Dodał, że w związku z epidemią spółka przygotowuje się do pakietu działań, który będzie składał się z kilkuelementowej strategii.

"Sens jest taki, aby pomagać, a mniej mówić. Będziemy z pewnością starać się pomóc szpitalom czy przychodniom, a także lokalnemu biznesowi" - zapowiedział prezes.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)