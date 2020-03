W wypowiedzi dla rzymskiego Radia Capital Guerra oświadczył odnosząc się do najnowszych danych na temat zakażeń we Włoszech: "Zwolnienie tempa wzrostu to czynnik nadzwyczaj pozytywny. Uważam, że w niektórych regionach jesteśmy blisko punktu spadku krzywej, a zatem szczyt zakażeń może zostać osiągnięty w tym tygodniu, a potem spadać".

"Ten tydzień - jak dodał ekspert - i początek następnego będą decydujące, bo będzie to moment, w którym powinny odnieść skutek rozporządzenia rządu sprzed 15-20 dni".

Przedstawiciel WHO stwierdził, że należy oczekiwać szybkiego spadku zakażeń w ciągu pięciu-sześciu dni. Guerra zapowiedział zarazem, że kilka dni później powinno dojść do spadku liczby zgonów.

Obecny bilans koronawirusa we Włoszech to 69 tysięcy potwierdzonych przypadków i 6820 zgonów osób zakażonych.

