Dyrektor PIE wskazał, że działania zaradcze, które zaakceptował rząd, mają na celu przede wszystkim ochronę życia i zdrowia obywateli, przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnie dużej osłony dla gospodarki.

Najważniejszymi elementami tarczy antykryzysowej - jak zaznaczył - są: finansowanie wynagrodzenia pracowników przez państwo podczas postoju ekonomicznego, wakacje kredytowe, przesunięcie terminu płatności danin publicznych i rocznej deklaracji podatkowej oraz wprowadzenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

"Dzięki tym działaniom uda się uchronić gospodarstwa domowe przed gwałtownym pogorszeniem sytuacji materialnej, a gospodarkę przed nadmiernym spadkiem popytu wewnętrznego. Kluczowa na tym etapie jest ochrona miejsc pracy, bo cały czas musimy zakładać, że szok, z którym mamy do czynienia, może mieć charakter czasowy" - powiedział.

Dodał, że równie istotnym komponentem pakietu jest zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstw. By to osiągnąć, uruchomione zostaną m.in.: możliwość odroczenia płatności składek ZUS, mechanizm korzystniejszego rozliczenia tegorocznej straty czy przedłużenie spłaty kredytów obrotowych.

Ważne - jak zaznaczył - będą także gwarancje finansowe i kredyty preferencyjne obsługiwane przez Polski Fundusz Rozwoju we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Agencją Rozwoju Przemysłu i Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. "Te działania zabezpieczą działalność przedsiębiorstw na czas spowolnienia i trudności wynikających z pandemii" - wskazał.

Przypomniał, że wartość wsparcia przygotowanego przez rząd będzie wynosić ok. 212 mld zł, co stanowi ok. 10 proc. wartości polskiego PKB. "To bezprecedensowa w swojej skali odpowiedź na jedno z największych wyzwań, przed jakim staje polskie państwo i polska gospodarka w ciągu ostatniego 30-lecia" - skomentował.

Pytany, jak długo może potrwać kryzys, zaznaczył, że sytuacja jest niezwykle dynamiczna i obecnie nie jesteśmy w stanie określić, ile potrwa ograniczenie działalności gospodarczej. Według Araka optymistyczny scenariusz zakłada, że Polsce uda się uporać z koronawirusem do końca kwietnia.

"Gdyby to się udało, to unikniemy recesji i osiągniemy wzrost PKB na poziomie ok. 1,1 proc." - powiedział. Zaznaczył jednak, że gdyby restrykcje konieczne do opanowania pandemii musiały zostać utrzymane do mniej więcej połowy roku, PKB Polski będzie ujemny i wyniesie ok. -0,7 proc.

Wskazał też, że jeśli doszłoby do dalszego rozprzestrzeniania się wirusa i kolejnej fali zachorowań na jesieni, "a działalność gospodarcza podlegałaby dalszym ścisłym regułom bezpieczeństwa", to PKB Polski może spaść o ok. 4,7 proc.

"Katalog narzędzi zaproponowanych przez rząd będzie skuteczny, jeżeli zrealizuje się pierwszy lub drugi scenariusz, tzn. opanujemy pandemię w ciągu kilku lub kilkunastu tygodni. Jeżeli to się nie uda, to pojawią się nowe środki, a dotychczasowe działania będą poszerzone" - powiedział dyrektor PIE.