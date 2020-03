Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - MOL rozpoczął produkcję środków do dezynfekcji rąk i powierzchni, przeznaczonych do ochrony przed koronawirusem, podała spółka.



"MOL Lub Ltd., producent smarów będący częścią Grupy MOL, w zaledwie w tydzień przestawił linie produkcyjne płynu do spryskiwaczy w zakładzie w Almásfüzítő. Praca odbywa się 24/7, w podziale na trzy zmiany, z dzienną produkcją na poziomie 50 tys. litrów" - czytamy w komunikacie.



Skład obu nowych produktów został opracowany na podstawie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a następnie przetestowany i zatwierdzony przez Narodowy Instytut Farmacji i Żywienia (OGYÉI), w rekordowym czasie w związku z sytuacją wokół COVID-19. Etanol wykorzystywany do produkcji płyny do dezynfekcji rąk pochodzi z Węgier. Nowe produkty są wytwarzane przez węgierskie firmy na bazie lokalnie pozyskiwanych składników.



"Pierwsza dostawa MOL Lub została już wysłana do instytucji publicznych, które odgrywają kluczową rolę w walce z koronawirusem (np. szpitale, firm z zarządzające odpadami czy zakłady użyteczności publicznej). Produkcja oraz dystrybucja będzie odbywała się w trybie ciągłym. MOL wykorzystuje te same płyny do ochrony zdrowia swoich pracowników, zatrudnionych w rafineriach, fabrykach oraz stacjach paliw" - czytamy dalej.



MOL Lub pracuje również nad udostępnieniem tych produktów wszystkim obywatelom węgierskim, poprzez wprowadzenie płynów do swoich punktów sprzedaży, czym uzupełni obecny deficyt produktów na rynku.



Grupa MOL rozpoczyna również produkcję środków dezynfekujących na Słowacji i w Chorwacji. INA, chorwacka spółka grupy, będzie produkować 50 tys. litrów płynu. Na Słowacji produkcję rozpoczęła z kolei spółka VUPUR, również należąca do grupy.



"Na całym świecie panuje deficyt środków dezynfekujących, które są jednym z kluczowych narzędzi ochrony przed koronawirusem. W świetle pogłębiającego się stanu pandemii, postanowiliśmy, w porozumieniu z rządem węgierskim, przeznaczyć linię produkcyjną w jednej z naszych fabryk na rzecz ochrony przed wirusem. Nadzwyczajne okoliczności wymagają nadzwyczajnych rozwiązań. Dokonaliśmy zmian w fabryce, zdobyliśmy niezbędne zgody oraz zoptymalizowaliśmy procesy produkcyjne w rekordowym czasie dwóch tygodni. Mamy szczerą nadzieję, że płyny do dezynfekcji, wyprodukowane w fabryce w Almásfüzitő, znacząco przyczynią się do walki z wirusem. Dziękuję swoim kolegom i koleżankom z MOL Lub za zaangażowanie. To kolejny przykład ich zaangażowania w w kwestie bezpieczeństwa dostaw energii na Węgrzech. Dopóki działa MOL, działają również Węgry. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie ciągłości produkcji, rafinacji, wysyłki i handlu energii za wszelką cenę - nawet w najtrudniejszych czasach i często nie bez poświęceń. Jednak MOL nigdy nie boi się tych poświęceń" - powiedział prezes Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.



Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 18,1 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2019 r.



(ISBnews)