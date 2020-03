11bit studios miało 21,71 mln zł zysku netto, 23,87 mln zł zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - 11bit studios odnotowało 21,71 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 37,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Dla naszej spółki był to bardzo dobry rok, zarówno od strony biznesowej jak i finansowej. Wypracowaliśmy 71,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, 30,3 mln zł wyniku EBITDA, blisko 23,9 mln zł zysku operacyjnego i ponad 21,7 mln zł zysku netto. Wynik netto byłby jeszcze lepszy, gdyby nie niegotówkowe rezerwy tworzone w związku z funkcjonującym w spółce programem motywacyjnym na lata 2017-2019. W wynikach za 2019 rok wspomniane rezerwy miały wartość ponad 8,1 mln zł" - napisał zarząd w liście dołączonym do raportu rocznego.

"Z drugiej jednak strony, pozytywnie na poziom zysku netto spółki w 2019 roku wpłynęły ulgi podatkowe (o łącznej wartości ok 2,9 mln zł), z których skorzystaliśmy, czyli ulga IP Box oraz ulga B+R (korekta za 2018 rok). Dzięki wspomnianym ulgom efektywna stopa podatkowa 11 bit studios S.A. w 2019 roku wyniosła 13,26% w porównaniu z 21,94% rok wcześniej. Szczególnie dumni jesteśmy z konsekwentnego wzrostu posiadanych zasobów gotówkowych. Na koniec grudnia 2019 roku spółka miała na kontach, lokatach bankowych oraz ulokowane w obligacjach korporacyjnych (o bezpiecznym profilu) ponad 82,21 mln zł czyli 45,9% więcej niż rok wcześniej (56,34 mln zł). Do tej kwoty należy też doliczyć 17,75 mln zł należności handlowych. Łączna wartość aktywów finansowych 11 bit studios S.A. na 31 grudnia 2019 roku wynosiła zatem 99,96 mln zł wobec 70,88 mln zł rok wcześniej, czyli że w ciągu 12 miesięcy 2019 roku powiększyły się aż o 41%" - czytamy dalej.

Bardzo solidne wyniki finansowe 11 bit studios S.A. w 2019 roku to efekt skutecznej monetyzacji całego, systematycznie rosnącego portfela gier, zarówno własnych jak i z wydawnictwa 11 bit publishing. Zarząd ma tu na myśli przede wszystkim "Frostpunka" i "Moonlightera". Swój pozytywny wkład do wyników Spółki miały też gry: "This War of Mine", choć od jej debiutu minęło już ponad pięć lat a także "Children of Morta", czyli najnowszy tytuł z własnego wydawnictwa, który trafił do sprzedaży jesienią 2019 roku, podano także.



Zysk operacyjny wyniósł 23,87 mln zł wobec 46,95 mln zł zysku rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 71,68 mln zł w 2019 r. wobec 82,78 mln zł rok wcześniej.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

(ISBnews)