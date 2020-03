Libet przyznał potencjalnemu inwestorowi wyłączność negocjacyjną na 6 tygodni



Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Libet wyraził gotowość do kontynuacji negocjacji z inwestorem, który przedstawił ofertę nabycia przedsiębiorstwa, i przedstawienia oferty walnemu zgromadzeniu, podała spółka. Oferentowi przyznano wyłączność negocjacyjną na sześć tygodni.

"Spółka poinformowała oferenta, że stoi na stanowisku, że wiążąca ocena przez zarząd i ewentualne przyjęcie oferty zbycia przedsiębiorstwa wymaga uchwały walnego zgromadzenia spółki zgodnie z art. 393 pkt 3 k.s.h. oraz § 11 ust. 5 lit. i) statutu spółki. W ocenie zarządu spółki, wobec złożenia oferty zmierzającej do nabycia całego przedsiębiorstwa emitenta, bez zgody walnego zgromadzenia spółki, oferta w zaproponowanym kształcie nie mogła być dalej procedowana bez zgłoszenia poniższych zastrzeżeń" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd wyraził gotowość do kontynuacji negocjacji w celu przedstawienia spółce, a następnie walnemu zgromadzeniu wiążącej oferty.

"Jednocześnie spółka - kierując się wytycznymi rady nadzorczej - zawnioskowała do oferenta o przedstawienie potwierdzenia dysponowania środkami wystarczającymi na sfinalizowanie transakcji, będącej przedmiotem oferty oraz szczegółów przewidywanego mechanizmu transakcyjnego, w tym przewidywanego harmonogramu" - czytamy dalej.

W celu wypracowania przez oferenta finalnej oferty, która będzie następnie przedstawiona walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, Libet zobowiązał się do niezbywania żadnej części przedsiębiorstwa przez sześć tygodni od dnia odpowiedzi na ofertę oraz zaoferował inwestorowi prowadzenie negocjacji na wyłączność przez okres sześciu tygodni.

"Jednocześnie spółka zadeklarowała oferentowi gotowość do przeprowadzenia ograniczonego procesu due diligence. Dodatkowo spółka wyraziła gotowość utrzymania okresu wyłączności co do negocjacji przez następne dwa tygodnie od zakończenia badania due diligence lub dłużej, jeżeli strony to później zgodnie ustalą" - podano także.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 178 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)