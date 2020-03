Jak poinformował w piątek przedstawiciel ministerstwa zdrowia Indonezji, liczba zakażonych w tym kraju sięgnęła 1046. W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 9 zgonów, zwiększając tym samym liczbę ofiar śmiertelnych do 87. W sumie do tej pory wyleczono 46 osób.

Z kolei w Malezji odnotowano 130 nowych przypadków zakażenia, zwiększając w sumie liczbę zainfekowanych od początku epidemii do 2 161. To najwięcej w Azji Południowo-Wschodniej - podkreśla agencja Reutera. Z powodu koronawirusa w Malezji zmarło dotąd 26 osób - przekazało ministerstwo zdrowia tego kraju.

Malezyjskie władze ogłosiły w piątek pakiet stymulacyjny o wartości 250 mld ringgitów (58,3 mld USD) w celu złagodzenia skutków gospodarczych pandemii koronawirusa.

Na Filipinach przybyło 96 przypadków zakażenia koronawirusem i jest to największy dzienny przyrost infekcji w tym kraju - podał Reuters, powołując się na filipiński resort zdrowia. Do 803 wzrosła zatem liczba zakażonych od początku epidemii. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 9 zgonów, co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych Covid-19 do 54.

W piątek w Wietnamie liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła 150. Rząd zapowiedział, że jego celem jest to, aby liczba zainfekowanych nie przekroczyła 1000. "Byliśmy w stanie powstrzymać +epicentra+ (zakażeń koronawirusa) (...) i jesteśmy zdeterminowani, aby liczba przypadków Covid-19 nie przekroczyła 1000" - oświadczył wicepremier Vu Duc Dam.

Według najnowszego zestawienia Reutera od początku pandemii koronawirusa na świecie stwierdzono ponad 531,6 tys. zakażeń i ponad 24 tys. zgonów.(PAP)