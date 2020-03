Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Bank Handlowy odnotował 480,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 638,85 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.



Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 153,73 mln zł wobec 1 107,57 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 564,88 mln zł wobec 549,95 mln zł rok wcześniej.



Aktywa razem banku wyniosły 51,98 mld zł na koniec 2019 r. wobec 49,3 mld zł na koniec 2019 r.



"W 2019 roku zysk netto grupy wyniósł 480 mln zł. Przychody wzrosły o 3% o poziomu 2,2 mld zł. Zwrot na kapitale (ROE) wyniósł 7,2 % i 9,6% z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych, a wskaźnik ROA w sektorze bankowym wyniósł 0,7%, a w przypadku Citi Handlowy osiągnął 0,9%" - napisał prezes Sławomir Sikora w liście do akcjonariuszy.



"Początek tego roku pokazał, że światową i polską gospodarkę czeka wiele wyzwań. Należy oczekiwać, że kryzys związany z wybuchem epidemii koronawirusa COVID-19 w Chinach pod koniec 2019 roku i jej dalsze rozprzestrzenianie się w Europie i w krajach obu Ameryk w kolejnych miesiącach, wpłynie negatywnie na perspektywy wzrostu polskiej gospodarki w 2020 roku. Może to przyczynić się do znacznego osłabienia aktywności w kraju poprzez obniżenie dynamiki konsumpcji oraz eksportu. Dlatego tym ważniejsze jest dla nas kontynuacja wspierania klientów w ich planach i pomoc, jeśli dotkną ich skutki tej bezprecedensowej w Polsce sytuacji wywołanej pandemią" - dodał prezes.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 478,8 mln zł wobec 653,12 mln zł zysku rok wcześniej.



Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.



(ISBnews)