Gi Group złożyło w trzech krajach wnioski w sprawie przejęcia Work Service



Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Spółka Gi International, której całościowym właścicielem jest Gi Group, złożyła trzy wnioski do właściwych organów antymonopolowych, tj. w Polsce, Czechach oraz Niemczech, w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie kontroli nad Work Service, podała spółka. Inwestor jest w trakcie przygotowywania pozostałych wniosków do właściwych organów antymonopolowych, które zostaną złożone w terminie późniejszym.

"Uzyskanie zgody właściwych organów antymonopolowych na przejęcie przez inwestora kontroli nad spółką i jej podmiotami powiązanymi stanowi jeden z warunków zawieszających transakcji z inwestorem, określonych w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy spółką a inwestorem w dniu 13 lutego 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z umową, Gi Group ustaliło warunki nabycia ok. 56% akcji Work Service i po realizacji tej transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie musiało ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji w wysokości co najmniej 66%. Ponadto, zgodnie z umową inwestycyjną, Gi Group zorganizuje lub zapewni zarówno pomostowe (20 mln zł), jak i długoterminowe (190,2 mln zł) finansowanie dla Work Service w celu spłaty zadłużenia spółki oraz restrukturyzacji jej bilansu.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)