"Zwiększamy bezpieczeństwo sanitarne kraju! Na początku kwietnia w naszym zakładzie w Trzebini ruszy produkcja płynu do dezynfekcji powierzchni o właściwościach biobójczych" - napisał w piątek na Twitterze szef PKN Orlen. "W pierwszym etapie wyprodukujemy do 3 mln l/mies. Płyn trafi do sprzedaży hurtowej i instytucji publicznych" - wyjaśnił Obajtek.

Zakład w Trzebini należy do Orlen Południe, spółki zależnej PKN Orlen. Powstają tam m.in. biopaliwa i biokomponenty, parafiny, a także rozpuszczalniki używane m.in. do otrzymywania roztworów w wielu procesach przemysłowych. Według płockiego koncernu, infrastruktura zakładu w Trzebini pozwoli na szybkie dostosowanie do wytwarzania nowego produktu - płynu do dezynfekcji.

Jak poinformował w piątek PKN Orlen, do produkcji płynu do dezynfekcji powierzchni wykorzystana zostanie infrastruktura spółki Orlen Południe w obszarze biodiesla. "W tym celu przystosowane zostaną również nowe miejsca rozładunkowo-załadunkowe i linia do nalewu produktu" - zaznaczył płocki koncern. Dodał, iż nowy płyn - do dezynfekcji powierzchni, będzie produkowany w Trzebini na zlecenie innej jego spółki zależnej - Orlen Oil, która w swym zakładzie w Jedliczu wytwarza od 12 marca płyn do dezynfekcji rąk; w ostatnim czasie zapowiedziano zwiększenie tam produkcji.

"Nasza koordynacja działań pomiędzy spółkami Skarbu Państwa przynosi pożądane efekty. Ich zaangażowanie w walce z koronawirusem dowodzi nie tylko patriotyzmu gospodarczego, ale również wyczucia potrzeb i dostosowania własnej działalności do sytuacji epidemicznej w kraju. Tak się dzieje w Orlenie, tak pracują na rzecz Polaków wszystkie firmy z udziałem Skarbu Państwa" – powiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, cytowany w komunikacie płockiego koncernu.

Prezes PKN Orlen zapewnił, iż "w ramach Grupy Orlen wykorzystywane są wszystkie możliwości, aby aktywnie włączyć się w walkę z epidemią koronawirusa w Polsce". "Dlatego nie tylko podwajamy produkcję płynu do dezynfekcji rąk, ale też dostarczymy na rynek kolejny produkt, tym razem do dezynfekcji powierzchni. W trudnej sytuacji jeszcze uważniej wsłuchujemy się w potrzeby społeczne i niezwłocznie reagujemy. Jest to możliwe dzięki bieżącej wymianie informacji i ścisłej współpracy ze stroną rządową" – podkreślił Obajtek.

Jak przypomniał PKN Orlen, zakład Orlen Oil na co dzień zajmuje się produkcją płynów do spryskiwaczy, płynów chłodniczych, smarów oraz olejów przemysłowych. Koncern zaznaczył, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce dokonano szybkiego przestawienia linii produkcyjnej tak, aby spółka z Jedlicz mogła rozpocząć wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk.

Informując ostatnio o zwiększeniu w Orlen Oil produkcji płynu do dezynfekcji rąk, PKN Orlen zapowiedział, że w marcu będzie to 2,5 mln litrów, natomiast w kwietniu do Agencji Rezerw Materiałowych, innych instytucji i klientów indywidualnych trafi ok. 5 mln litrów produktu. Zapewniając o większej ilości płynu do dezynfekcji rąk, koncern zaznaczył, iż jest to możliwe dzięki uruchomieniu drugiego zbiornika na ten produkt o pojemności 350 metrów sześc. w zakładzie w Jedliczu - dzięki niemu produkcja i konfekcjonowanie płynu ma odbywać się w trybie ciągłym z wydajnością ok. 1,2 mln litrów na tydzień.

Z kolei wspominając w czwartek o profilu produkcyjnym spółki Orlen Południe w Trzebini, gdzie powstawać będzie płyn do dezynfekcji powierzchni, PKN Orlen zwrócił uwagę, że w ostatnich latach rozpoczął się tam proces przekształcania zakładu w nowoczesną biorafinerię. "Pierwszym dużym krokiem w tym kierunku jest budowa pierwszej w Polsce i drugiej w Europie instalacji do produkcji ekologicznego glikolu" - oznajmił płocki koncern.

