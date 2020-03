Mercator przekazał 168 tys. rękawic Szpitalowi Uniwersyteckiemu i FRP w Krakowie



Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Mercator Medical przekazał specjalistyczne rękawice jednorazowe Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie, a pomoc finalizowana jest właśnie dla Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa (FRP) w Krakowie - łącznie 168 tys. rękawic, podała spółka. Wcześniej rękawice trafiły do Komendy Głównej Policji, a maseczki do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. Firma zapowiada kolejne akcje wspierające walkę z koronawirusem.

"Przekazaliśmy właśnie Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie 84 tys. specjalistycznych nitrylowych rękawic jednorazowych z przedłużonym mankietem. Warto pamiętać o tym, że drobne zdarzenia i nasze czyny mogą mieć wielki wpływ na świat. Działania, które są obecnie podejmowane przez przedsiębiorców, zmienią świat na lepsze" - powiedział prezes Wiesław Żyznowski, cytowany w komunikacie.

Rękawice nitrylex complete przekazane krakowskiemu szpitalowi są specjalnie zapakowane, dzięki czemu pracownicy służby zdrowia obniżają ryzyko zakażenia. Otwierając opakowanie, korzystają z bocznych otworów, przez co wyjmują rękawice, pociągając zawsze za mankiet. Dzięki temu unikają kontaktu z częścią roboczą rękawicy.

Z kolei do Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa w Krakowie trafią 84 tys. rękawic nitrylex classic. W połowie marca 246 tys. takich rękawic trafiło do Komendy Głównej Policji, aby natychmiast wesprzeć bezpieczeństwo pracy policjantów w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. To produkty najwyższej jakości, nieuczulające (w przeciwieństwie do wyrobów z lateksu naturalnego) oraz w pełni chroniące przed bakteriami i wirusami, wskazano również.

Na początku marca br. Grupa Mercator Medical przekazała nieodpłatnie 50 tys. jednorazowych masek ochronnych do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia poprzez rządową Agencję Rezerw Materiałowych w Zduńskiej Woli. Przekazane maseczki to najwyższej jakości produkty wykonane z delikatnej i przewiewnej włókniny, która zapewnia wysoki komfort noszenia oraz niski opór powietrza przy zachowaniu funkcji filtracyjnej, co pozwala na ograniczenie i minimalizację ryzyka infekcji drogą kropelkową, przypomniano.

Mercator Medical zapowiada kolejne akcje wspierania walki z koronawirusem w Polsce, które w szczególności będą dotyczyły przekazywania rękawic ochronnych, zaznaczono.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)