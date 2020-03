GE ogłosił zamówienie na budowę nowych bloków w Elektrowni Dolna Odra dla PGE



Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - General Electric ogłosił zamówienie na budowę dwóch niskoemisyjnych, gazowych bloków energetycznych o mocy do 1,4 GW w należącej do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Elektrowni Dolna Odra, podała PGE.

"General Electric, lider konsorcjum wykonawczego budowy nowych bloków energetycznych zasilanych gazem w Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, wyposaży elektrownię w dwie niskoemisyjne, wysokosprawne i elastyczne jednostki wytwórcze typu GE 9HA.01 oraz dwie turbiny parowe STF-D650" - czytamy w komunikacie.

Wyposażenie technologiczne dla tego projektu wyprodukowane zostanie w polskich fabrykach GE w Elblągu i Wrocławiu.

"Inwestycja PGE w Elektrowni Dolna Odra w oparciu o paliwo gazowe to nasz wkład w przygotowanie polskiego systemu energetycznego do dalszego rozwoju energetyki odnawialnej, a w szczególności wiatrowej" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

"Wykorzystując ponad 70 lat doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań energetycznych do Polski, GE nieustannie wspiera klientów, takich jak PGE, w wyborze i wdrażaniu systemów energetycznych, które najlepiej spełniają ich potrzeby i cele w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, kosztów i zrównoważonego rozwoju, to szczególnie ważne w czasach, które stanowią wyzwanie dla wszystkich. Projekt ten połączy doświadczenie GE w realizacji projektów 'pod klucz' z wiodącą technologią elektrowni o cyklu skojarzonym, aby zapewnić bardziej elastyczną, zrównoważoną i niezawodną energię elektryczną dla regionu w nadchodzących latach" - dodał wiceprezes GE Gas Power na Europę Michael Rechsteiner.

Elektrownia Dolna Odra odgrywa ważną rolę w Krajowym Systemie Energetycznym jako jedyny producent systemowy dla północno-zachodniego regionu Polski. Rozbudowa nowej elektrowni została objęta 17-letnim kontraktem w ramach aukcji głównego rynku energii, która rozpocznie się w 2024 roku, przypomniano.

Pod koniec stycznia PGE GiEK zawarł umowę z konsorcjum General Electric Global Services GmbH, Polimex Mostostal i General Electric International Inc. na realizację w formule "pod klucz" budowy dwóch bloków gazowo-parowych o znamionowej mocy elektrycznej brutto 683 MWe każdy w PGE GiEK Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra (Blok 9 oraz Blok 10). Łączna wartość umowy na budowę i umowy serwisowej to 4,73 mld zł netto.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)