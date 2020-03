PIPT: Ponad 26% firm z branży targowej rozważa zawieszenie działalności



Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Ponad 60% firm z branży targowej planuje redukcję zatrudnienia z końcem marca br., co 4. z tych firm myśli o zwolnieniu od 50% do 70% pracowników, a ponad 26% deklaruje, że będzie zmuszona w ogóle zawiesić lub zamknąć działalność, wynika z danych Polskiej Izby Przemysłu Targowego (PIPT).

"Do końca wierzyliśmy, że rząd uwzględni nasze propozycje. Zabrakło dużej części postulowanych rozwiązań, które pozwoliłyby poprawić płynność firm niezależnie od ich wielkości. Potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców minęły się z propozycjami rządu" - powiedziała prezes PIPT Beata Kozyra, cytowana w komunikacie.

Jak przypomina Kozyra, skutki koronawirusa wszystkie firmy branży odczuwają już od 2 miesięcy. Większość firm ma dziś przychody na poziomie 0 zł.

"Bez pracy może zostać nawet 15 tys. osób zatrudnionych dotąd w naszej branży. Dzięki m.in. ich oddaniu takie imprezy jak ITM, BUDMA, Targi Meble, MSPO, Plastpol czy Targi Książki stały się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wizytówką Polski w świecie. Nieuwzględnienie tego przy opracowywaniu antykryzysowych rozwiązań przez rząd oznaczać będzie definitywne przejście tych wydarzeń do historii. Nasze miejsce zajmą inni, tyle że w innych krajach. Dlatego zwracamy się do marszałków Sejmu i Senatu oraz prezydenta o uzupełnienie Tarczy Antykryzysowej o unormowania, które utrzymają nas na powierzchni, a ludziom pozwolą zachować pracę" - powiedziała Kozyra.

Zdaniem PIPT konsekwencje dla Polski to:

- mniejszy wpływ do budżetu państwa o 2-3 mld zł, jeśli dodamy do tego branżę turystyczną i MICE, wpływy do budżetu będą niższe o kilkanaście procent niż przed rokiem - czyli ok. 20 mld zł;

- znacznie zwiększona liczba bezrobotnych, m.in. z branży targowej, turystycznej i MICE;

- bezpowrotne zniknięcie wielu imprez targowych, które co roku przyciągają tysiące wystawców i miliony zwiedzających;

- zagrożenie największych targów w Polsce.

"Autorzy Tarczy Antykryzysowej powinni oprzeć się na pozytywnych przykładach także z krajów znajdujących się dziś w znacznie trudniejszej sytuacji. Warto mieć na uwadze także to, że najprawdopodobniej jesteśmy jeszcze przed najsilniejszym uderzeniem epidemii, a jej skutki znane będą dopiero za kilka miesięcy" - podkreśliła prezes PIPT.

"W tej chwili sytuacja doszła już do takiego punktu, że najważniejsze staje się jednak jak najszybsze przyjęcie Tarczy, nawet w jej obecnym kształcie, aby pomoc dla przedsiębiorstw mogła już płynąć, aby firmy nie musiały już dzisiaj zwalniać pracowników. Kolejnym krokiem byłyby nowelizacje Tarczy i uwzględnienie w nich najczęściej wymienianych przez przedsiębiorców postulatów. Dziś trzeba przede wszystkim minimalizować skutki strat, które niemal z godziny na godzinę się powiększają" - podsumowała.

Wartość polskiej branży targowej i wystawienniczej szacuje się na ok. 3 mld zł. Na rynku tym operuje ponad 500 firm, a zatrudnienie w branży znajduje prawie 20 tys. osób.

(ISBnews)