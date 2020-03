Senackie komisje rekomendują poprawki do tarczy, trwa debata plenarna



Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Przyjęcie tarczy antykryzysowej bez poprawek rekomenduje Senatowi Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, natomiast Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Zdrowia wniosły o wprowadzenie do ustaw poprawek. Obecnie trwa debata na posiedzeniu plenarnym Senatu.

Pakiet ten został przyjęty przed dwoma dniami przez Sejm i skierowany do Senatu.

W poniedziałek ustawy trafiły do komisji senackich.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wniosła o przyjęcie bez poprawek: nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Senator Adam Szejnfeld (KO) złożył wnioski mniejszości zawierające poprawki dotyczące m.in. wykreślenia zmian w Kodeksie wyborczym.

Przewodniczący komisji Marek Pęk (PiS) złożył wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Komisja wniosła też o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (projekt rządowy). Nowelizacja rozszerza kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) tak, by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. PFR będzie głównym podmiotem odpowiedzialnym za zwalczanie sytuacji kryzysowych spowodowanych COVID-19 i za pomoc przedsiębiorcom.

Nowela usuwa także ograniczenia wynikające z dotychczasowych przepisów, np. dopuszcza finansowanie przedsiębiorców nie tylko w formie obejmowania nowo wyemitowanych akcji lub udziałów, ale także przez ich nabycie, tj. z obecnego kapitału zakładowego.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wniosła o przyjęcie z poprawkami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Do pierwszej z ustaw przyjęto poprawki, dotyczące m.in. wykreślenia zmian dotyczących przeprowadzenia wyborów i funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego. Większość poprawek to zmiany redakcyjne i doprecyzowujące.

Komisja m.in. przyjęła poprawki mające na celu wypłatę tzw. świadczenia postojowego od 1 kwietnia 2020 r.; umożliwienie obniżenia wymiaru czasy pracy poniżej 20%.

Przewodniczący Komisji Kazimierz Kleina (KO) na zakończenie posiedzenia zapowiedział możliwość zgłoszenia dalszych poprawek do tarczy antykryzysowej na posiedzeniu plenarnym Senatu.

Komisja Zdrowia wniosła o wprowadzenie poprawek do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera (KO) zaproponowała m.in, żeby personel medyczny stale narażony na kontakt z osobami zarażonymi był raz w tygodniu badany na obecność koronawirusa - w czasie zagrożenia epidemicznego lub epidemii, do 60 dni od odwołania tego stanu. Testy miałyby być finansowane z budżetu państwa. Ponadto jedna z poprawek daje możliwość obywatelom odpłatnego wykonania testów.

Poprawki do nowelizacji zgłosił również senator Wojciech Konieczny (Lewica). Jedna z nich przewiduje, że pracownikom placówek, w których leczeni są pacjenci zakażeni koronawirusem za pracę w godzinach nadliczbowych przysługiwałby specjalny dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia. Koszty tego dodatku miałyby być finansowane z budżetu państwa. Zaproponowano też poprawkę, zakładającą wykreślenie zapisu umożliwiającego komercjalizację szpitali.

(ISBnews)