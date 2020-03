KGHM: Kolejne 2 samoloty ze sprzętem medycznym wylądują jutro w Warszawie



Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Kolejne dwa samoloty ze sprzętem medycznym zakupionym na zlecenie KGHM Polska Miedź wylądują jutro na Lotnisku Chopina w Warszawie, podała spółka. Lądowanie pierwszego z nich zaplanowano o godzinie 14:40.

"To już drugi transport z pomocą dla placówek służby zdrowia w Polsce finansowany lubińską spółkę. KGHM dokonało łącznie zakupu sprzętu medycznego o wartości przekraczającej 15 mln USD. Służyć ma ona walce ze zwalczaniem skutków epidemii wywołanej przez wirusa SARS CoV-2" - czytamy w komunikacie.

Kolejny samolot wynajęty przez KGHM wyląduje w Warszawie jeszcze tego samego dnia wieczorem. W samolotach znajdzie się sprzęt medyczny wyprodukowany przez trzy chińskie fabryki, m.in. blisko 50 respiratorów medycznych, około 130 tys. kombinezonów medycznych, 500 tys. maseczek ochronnych, około 160 tys. gogli medycznych.

Sprzęt, który docelowo trafić ma do szpitali, przychodni oraz placówek innych służb sanitarnych, zostanie przekazany do dyspozycji władz państwowych, które będą decydować o jego dokładnym przeznaczeniu.

"Transporty organizowaliśmy od kilkunastu dni na apel pana prezydenta Andrzeja Dudy. Pierwszy samolot z pomocą zorganizowaną przez KGHM Polska Miedź S.A. wylądował w ubiegłym tygodniu" - przypomniał prezes KGHM Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)