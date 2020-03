Ultimate Games chce być największym wydawcą gier na Nintendo Switch



Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Plan Ultimate Games na 2020 r. zakłada, że spółka stanie się największym wydawcą na konsolę Nintendo Switch na świecie (pod względem liczby wydanych tytułów) oraz istotnie zwiększy przychody w segmencie pozostałych dużych konsol, poinformował prezes Mateusz Zawadzki.

"Licząc tylko od początku 2020 roku do daty publikacji niniejszego raportu do sprzedaży trafiły już 23 gry spółki na różne platformy (Steam, Nintendo, Xbox). [...] W ocenie zarządu spółki, istotnym impulsem do wzrostu wyników w przyszłości będą tytuły przygotowane na konsole tj. Nintendo Switch, Xbox oraz Playstation" - napisał Zawadzki w liście do akcjonariuszy.

"Swoje nadzieje wiążemy także z premierami gier na PC w sklepie Steam. Obecnie mamy już ok. 20 gier na tzw. Top Global Steam Wishlist - czyli na liście tytułów które cieszą się największym zainteresowaniem graczy przed premierą. Ważnym wydarzeniem w bieżącym roku powinna być premiera 2 części gry 'Ultimate Fishing Simulator' - planowana do wydania w formule wczesnego dostępu. Nie wiemy dziś, która gra będzie światowym hitem, np. na miarę 'Minecrafta', ważne, że posiadając tak zdywersyfikowane portfolio produktowe, szanse na bycie beneficjentem zysków ze światowego hitu są u nas bardzo wysokie. Liczymy, że ten rok jak i kolejne lata będą dla nas udane - a duża ilość nowych gier spowoduje stały i dynamiczny wzrost zysku netto spółki" - czytamy dalej.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora - PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.

(ISBnews)