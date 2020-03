Singapur chce zmusić firmy do wprowadzenia pracy zdalnej

Źródło: PAP

Władze Singapuru zagroziły we wtorek, że firmy, które nie wprowadzą pracy zdalnej, aby ograniczyć rozwój epidemii koronawirusa, będą zmuszane do zwieszenia działalności. Liczba przypadków zakażenia Covid-19 w Singapurze wzrosła o 47, do 926.