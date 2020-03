Na wtorkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 2,38 proc. do 1.512,84 pkt., WIG zwyżkował o 1,95 proc. do 41.624,62 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,61 proc. do 2.850,06 pkt., a sWIG80 wzrósł o 1,8 proc. do 10.261,33 pkt.

Obroty na GPW podczas sesji wyniosły 1.097 mln zł, z czego 886 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania od silnych wzrostów i w pierwszej godzinie wtorkowego handlu wybił się nieco ponad poziom 1.520 pkt. Po wyznaczeniu swojego dziennego maksimum indeks zaczął powoli oddawać część porannych wzrostów i swój najniższy dzienny poziom osiągnął w trakcie konferencji premiera Mateusza Morawieckiego, na której to premier poinformował o dalszym zaostrzeniu ograniczeń w poruszaniu się. Po wypowiedzi premiera, że nawet już w połowie kwietnia mogą zostać podjęte kroki wspierające krajową gospodarkę WIG20 powrócił na krótko do trendu wzrostowego.

W dalszej części notowań indeks poruszał się w przedziale między 1.490 a 1.520 pkt. i zakończył sesję ponad 2 proc. na plusie.

W momencie zamknięcia warszawskich notowań DAX rósł o 0,2 proc., a S&P 500 pozostawał bez większych zmian.

Na początku sesji o ponad 2 proc. rósł indeks sektora bankowego, ale wskaźnik szybko stracił początkowy impet i po danych o koniunkturze w sektorze oddał całość porannych wzrostów, kończąc sesję bez zmian. Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł w marcu w stosunku do lutowego pomiaru o 52,1 pkt. do minus 31,9 pkt. - poinformowały Związek Banków Polskich oraz Kantar TNS. Na nastrojach bankowców odbiły się obawy związane z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa.

W WIG20 najmocniej w górę poszedł kurs PGNiG - notowania zyskały 15 proc. do 3,44 zł. W poniedziałek po sesji spółka poinformowała o wygraniu postępowania arbitrażowego przeciwko Gazpromowi. Według wstępnych szacunków PGNiG różnica do zwrotu przez Gazprom na rzecz PGNiG wynosi około 1,5 miliarda USD za okres od 1 listopada 2014 r. do 29 lutego 2020 r. Spółka będzie się domagała jak najszybszej wypłaty odszkodowania.

Ponad 6 proc. zyskały notowania PKN Orlen, a PGE i KGHM poszły w gorę po około 4 proc.

Uwagę zwrócił także kurs Dino. Po 7 procentowym poniedziałkowym wzroście kurs spadał we wtorek nawet o 4 proc., a spadek lekko pogłębił się po zapowiedzianym przez premiera ograniczeniu liczby klientów, którzy mogą jednocześnie przebywać w sklepach. Na koniec dnia kurs powrócił jednak do poziomu 162 zł, co oznacza, że nie zanotował większych zmian i pozostaje niedaleko od swojego historycznego maksimum z lutego, kiedy wynosił na zamknięciu sesji 169,5 zł.

Z kolei po około 1 proc. w dół poszły kursy mBanku i Cyfrowego Polsatu.

Na szerokim rynku mocno w dół poszedł kurs Mabionu. Notowania spadły na koniec dnia o niemal 14 proc. po informacji o wycofaniu przez spółkę wniosku o rejestrację leku MabionCD20 w postępowaniu przed EMA.

Z kolei wzrostem o 14 proc. przy obrotach przewyższających obroty połowy spółek z WIG20 wyróżnił się Biomed Lublin. W ciągu dwóch dni kurs wzrósł o 88 proc. po tym jak zarząd poinformował o podpisaniu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości aneksu do umowy, dotyczącego odroczenia i rozłożenie na raty płatności wynikającej z układu przyjętego 10 czerwca 2016 roku.

O ponad 11 proc., przy obrotach przekraczających 1,5 mln zł wzrósł kurs Biotonu.

W górę po publikacji wyników za 2019 r. poszły VRG i Amica - po 6 proc., Mercator - o 5 proc. oraz Ultimate Games - o 7 proc.

Zysk netto VRG wzrósł w 2019 r. o około 19 proc. do 64 mln zł. Analitycy mBanku po wideokonferencji wynikowej wystawili rekomendację "kupuj" z ceną docelową 4,50 za papier. Na zamknięciu cena akcji wyniosła 1,85 zł.

Grupa Amica miała w 2019 r. 109 mln zł zysku netto, wobec 114 mln zł rok wcześniej. Zarząd planuje w sierpniu przedstawić rekomendację, czy wypłacić dywidendę z zysku netto za 2019 rok.

Mercator Medical miał w czwartym kwartale 2019 r. 7,6 mln zł EBITDA oraz 138,6 mln zł przychodów, co jest zgodne z szacunkami ze stycznia. Celem zarządu pozostaje osiągnięcie rentowności EBITDA na poziomie 10 proc. przy rosnącej skali działalności.

Zysk netto Ultimate Games w 2019 r. wyniósł 4,2 mln zł wobec 2 mln zł rok wcześniej.

