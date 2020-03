USA: Gubernator stanu Nowy Jork: koronawirus bardziej niebezpieczny niż się spodziewaliśmy

Źródło: PAP

Liczba przypadków koronawirusa w stanie Nowy Jork wzrosła w ciągu doby do 75795. Gubernator Andrew Cuomo przyznał we wtorek, że Covid-19 jest bardziej niebezpieczny niż zakładano. Od poniedziałku rano w całym stanie zmarły 332 osoby, zwiększając liczbę ofiar śmiertelnych do 1550.