W środę, 1 kwietnia, minęły cztery lata, od kiedy ruszył w Polsce program "Rodzina 500 plus".

"To program, który zrewolucjonizował polską politykę rodzinną to inwestycja w przyszłość naszych dzieci, rodzin i w przyszłość naszego kraju" - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

"Okoliczności nie sprzyjają świętowaniu, ale przypadająca dzisiaj rocznica to prawdziwe święto polskich rodzin. 4 lata temu nasz rząd wprowadził program, który zrewolucjonizował politykę rodzinną, udowodnił, że inwestycja w rodzinę, w przyszłość naszych dzieci, to kierunek, w jakim powinno zmierzać nowoczesne i przyjazne państwo" - mówiła szefowa resortu rodziny.

W ramach podsumowania Maląg poinformowała, że od początku przyznawania świadczenia do lutego br., przeznaczono na jego realizację ponad 102,107 mld zł (wraz z kosztami obsługi), w tym 1,165 mld zł na świadczenia dla dzieci w pieczy zastępczej. Podała również, iż w lutym tego roku w całej Polsce uprawnionych do świadczenia było 6,483 mln dzieci, a w tym 61 tys. dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Najwięcej pieniędzy, bo przeszło 15,1 mld zł - mówiła Maląg - trafiło do województwa mazowieckiego. W lutym 2020 r. na Mazowszu uprawnionych do świadczenia wychowawczego było 1,032 mln dzieci. Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie – łącznie ponad 10,6 mld zł i 727 tys. dzieci uprawnionych do świadczenia w lutym br. Podium zamyka województwo wielkopolskie, gdzie 648 tys. dzieci otrzymało świadczenia na kwot 10,1 mld zł.

Szefowa resortu rodziny podała też, że w ubiegłym roku złożono łącznie 4,611 mln wniosków o świadczenie wychowawcze, z czego 66 proc., czyli 3,035 mln odbyło się drogą elektroniczną. Maląg wyraziła zadowolenie, że coraz więcej osób wybiera ten sposób, który "jest dużo szybszy i prostszy niż droga tradycyjna". "Cały proces trwa dosłownie chwilę i nie powinien sprawiać problemów" - dodała.

Zapewniła również, że mimo trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy w związku z epidemią koronawirusa, świadczenie wychowawcze nie zostanie wstrzymane ani zawieszone". "Środki na program Rodzina 500 plus zostały zabezpieczone w budżecie państwa i nie są w żaden sposób zagrożone" - zaznaczyła Maląg.

Program Rodzina 500 plus ruszył 1 kwietnia 2016 roku, zakładał wypłatę świadczenia w wysokości 500 zł, bez kryterium dochodowego, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Od lipca ub. roku działa on w rozszerzonej formule - świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

