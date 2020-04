Zapowiadano ją jako ułatwienie dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, czyli pakietu działań osłonowych dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa.

Zmianę terminu wejścia w życie nowego JPK-VAT zawiera nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Przepisy dotyczące nowych JPK od 1 kwietnia 2020 r. miały być obowiązkowe dla dużych firm, dla pozostałych dobrowolne; a od 1 lipca 2020 r. miały objąć wszystkich przedsiębiorców (dużych, małych i średnich przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców).

Teraz termin ten został ujednolicony i dla wszystkich przedsiębiorców będzie to 1 lipca 2020 r.

Nowy JPK_VAT ma dotyczyć tylko rozliczeń podatku VAT, dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Ma być składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy jest na to czas do pierwszego dnia roboczego. Mają obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:



* JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i



* JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie

