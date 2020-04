W oparciu o dostępne dane szczyt epidemii w Malezji jest spodziewany w połowie kwietnia, ale są oznaki spłaszczenia krzywej infekcji - oceniła w wiadomości przesłanej Reuterowi szefowa misji i przedstawicielka Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Malezji, Brunei i Singapurze Ying-ru Lo.

Szacuje się, że liczba krytycznie chorych pacjentów osiągnie szczyt w ciągu następnego tygodnia. W Malezji wykryto największą liczbę infekcji w Azji Południowo-Wschodniej - 3 116 potwierdzonych przypadków; 50 osób zmarło z powodu Covid-19.

Tymczasem władze Indonezji w związku z epidemią koronawirusa planują udzielić w ciągu dwóch tygodni specjalnej pomocy mieszkańcom Dżakarty w celu ograniczenia masowych wyjazdów ze stolicy w okresie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu - poinformował w czwartek minister spraw społecznych Juliari Batubara.

"To dodatkowy program ograniczający rozpraszanie się tak zwanych mudik z Dżakarty do poszczególnych regionów kraju" - powiedział minister dziennikarzom, nawiązując do tradycji powrotu do rodzinnych miast i wsi na okres najważniejszych świąt muzułmańskich.

Urzędnicy stwierdzili, że nie ma zakazu podróżowania, ale osoby chcące wrócić do domów na święta będą musiały poddać się tam badaniom lekarskim.

W Indonezji od początku epidemii potwierdzono 1677 przypadków zakażenia, 157 osób zmarło.

Z kolei w Tajlandii stwierdzono w czwartek 104 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zwiększając liczbę infekcji od początku epidemii w tym kraju do 1875 - poinformował rzecznik rządowego centrum ds. sytuacji związanej z Covid-19 (CCSA) Taweesin Wisanuyothin. Trzy kolejne osoby zmarły, co zwiększa liczbę ofiar śmiertelnych Covid-19 do 15.

Wszyscy zmarli to mężczyźni, w tym 57-latek chorujący także na cukrzycę i nadciśnienie, 77-latek, który zetknął się z zakażonym pacjentem, i 55-letni kierowca na lotnisku w Bangkoku.

Na Filipinach bilans zakażonych wzrósł w czwartek o 322 nowe przypadki do 2 633; zmarło kolejne 11 osób, powiększając liczbę zgonów do 107 - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.

Według najnowszego zestawienia Reutera od początku pandemii koronawirusa, który w pierwszej kolejności pojawił się pod koniec ub.r. w Chinach, na świecie zakażonych zostało ponad 935 tys. osób, a zmarło ponad 46 tys. (PAP)