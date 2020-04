Intersport Polska miał 49,19 mln zł przychodów w IV kw. r.obr. 2019: 2020



Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Intersport Polska miał 49,19 mln zł łącznych przychodów netto ze sprzedaży w IV kwartale roku obrotowego 2019/2020, tj. od 1 stycznia do 31 marca 2020 r., podała spółka. Oznacza to spadek o 18% r/r.

"Intersport Polska z siedzibą w Cholerzynie informuje, że według wstępnych szacunków, w IV kwartale roku obrotowego 2019/2020 tj. od 1 stycznia do 31 marca 2020 r., łączne przychody netto ze sprzedaży spółki wyniosły 49 188 tys. zł i były mniejsze o 18% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 59 983 tys. zł) - głównie za sprawą niższych o 41% obrotów odnotowanych w marcu 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Na łączne przychody ze sprzedaży wypracowane przez spółkę w IV kw. roku obrotowego 2019/2020 drastycznie wpłynęła sytuacja związana z rozwojem na terenie Europy i Polski pandemii koronawirusa COVID-19, podano także.

Spółka zanotowała niższą o 27% r/r sprzedaż w ujęciu LFL w wysokości 33 218 tys. zł (było: 45 789 tys. zł) - na co głównie wpłynął 72-proc. spadek sprzedaży LFL odnotowany w marcu br.; mniejszą o 2% r/r sprzedaż realizowaną za pośrednictwem kanału internetowego.

W styczniu i w lutym br. e-commerce wygenerował dwucyfrowe wzrosty obrotów, natomiast tylko w marcu br. - spadek o 35%.

"W pierwszych dwóch dekadach marca 2020 r. spółka odnotowała załamanie sprzedaży internetowej, natomiast w ostatniej dekadzie e-commerce powrócił do dwucyfrowych wzrostów (głównie w wyniku przekierowania sprzedaży prowadzonej dotychczas w sklepach stacjonarnych zlokalizowanych w galeriach handlowych na sprzedaż internetową). Wzrost ten nie pozwolił jednak odpracować spadku sprzedaży z pierwszych dwóch dekad miesiąca - stąd łączny wynik marca br. i całego okresu trwającego od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. w kanale e-commerce jest ujemny" - wskazano w komunikacie.

Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

