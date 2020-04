eobuwie.pl: 10% ze sprzedaży kolekcji Eva Longoria na walkę z koronawirusem



Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - eobuwie.pl przekaże - do 5 kwietnia br. - 10% przychodów ze sprzedaży wszystkich produktów z kolekcji Eva Longoria na konto Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, podało eobuwie.pl - spółka zależna CCC.

"eobuwie.pl aktywnie wspiera walkę z epidemią COVID-19. Regularnie dostarcza niezbędne środki higieniczne do Uniwersyteckiego Szpitala w Zielonej Górze, a teraz na konto lecznicy przekaże 10% ze sprzedaży wszystkich produktów z kolekcji Eva Longoria, dostępnych tylko w sklepach eobuwie.pl i Modivo. Akcja, w którą popularna aktorka zaangażowała się osobiście, potrwa do 5 kwietnia 2020 r." - czytamy w komunikacie.

W związku z narastającym zagrożeniem epidemicznym, zielonogórski szpital musi przygotować się na każdy scenariusz. Eobuwie.pl co tydzień dostarcza z własnych zasobów niezbędne materiały higieniczne: maseczki, rękawiczki jednorazowe, mydła antybakteryjne, płyny do dezynfekcji, podkreślono w materiale.

eobuwie.pl jest liderem rynku sprzedaży obuwia i akcesoriów online w Europie Środkowo-Wschodniej, oferującym 80 tys. produktów do ponad 500 marek. Spółka działa obecnie na 15 europejskich rynkach i dynamicznie zwiększa skalę działalności.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)