Santander Bank Polska rezygnuje z niektórych prowizji kredytowych od MSP



Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska nie będzie pobierał prowizji za nieutrzymanie wpływów na rachunkach firmowych oraz prowizji za zarządzanie od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania, podał bank. Zwolnienia będą dotyczyć umów kredytowych, które zawierają zapisy dotyczące tych prowizji oraz nowo udzielanych kredytów.

Dotychczas prowizja za nieutrzymanie wpływów na rachunek wynosiła 0,25% miesięcznie od kwoty uruchomionego kredytu, a za zarządzanie 0,065% kwartalnie od kwoty wykorzystanego kredytu, podano.

"Trwająca epidemia negatywnie wpływa na działalność wielu przedsiębiorców. Odpowiedzialną bankowość rozumiemy jako wsparcie klientów w ich potrzebach, szczególnie teraz. Dlatego przygotowaliśmy szeroki pakiet rozwiązań pomocowych, które wesprze małe i średnie firmy i przyniesie realną pomoc w finansach" - czytamy w komunikacie.

Pakiet Pomocowy dla małych i średnich firm w Santander Bank Polska obejmuje:

- odroczenie spłaty raty kapitałowej kredytów na 3 lub 6 miesięcy w uproszczonym, zdalnym procesie,

- zabezpieczanie spłaty kredytu gwarancją de minimis BGK do 80% kwoty wykorzystanego kredytu, do 39 miesięcy, bez prowizji (prowizja wynosi 0%),

- automatyczne przedłużenie o 2 miesiące zapadających w najbliższym czasie kredytów w rachunkach bieżących

- odroczenie spłaty rat kapitałowych w Santander Leasing

- zwolnienie z opłaty za Konto Firmowe Godne Polecenia (po spełnieniu warunków zwolnienia)

- zdalne zamówienia terminali POS

- wsparcie infolinii inFakt (porady podatkowe, rozliczenia ZUS, zdalna księgowość, rozwiązania rządowe),

- przedłużenie bezpłatnego korzystania z terminala w Programie Polska Bezgotówkowa

- zwiększenie do 100 zł limitu zbliżeniowych płatności kartami, przypomniano.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 209,48 mld zł na koniec 2019 r.

