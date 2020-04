Informując o pakiecie antykryzysowym dla wykonawców robót budowlanych, spółka wyjaśniła, że zainteresowane nim podmioty powinny przesłać stosowną prośbę na adres e-mail: wykonawcy@pern.pl z podaniem numeru umowy, której pakiet ma dotyczyć.

"Skrócenie terminów płatności faktur, maksymalne przyspieszenie przelewów czy pomoc w płatnościach za dostarczane w ramach umów maszyny i urządzenia – to tylko niektóre elementy programu wsparcia dla firm realizujących roboty budowlane na rzecz PERN. Spółka przygotowała propozycje zmian zapisów w umowach" - oznajmił PERN w czwartkowym komunikacie.

Jak podkreśliła spółka, na wniosek firmy wykonującej roboty budowlane może ona np. przyspieszyć terminy płatności faktur, wprowadzić częstsze płatności w oparciu o zaktualizowany harmonogram, czy pomóc w realizacji płatności za dostarczane maszyny i urządzenia potrzebne do wykonania umowy.

"Epidemia koronawirusa jest dużym wstrząsem dla gospodarki światowej, w tym także dla polskiej. Rozumiemy, że jest to także trudny okres dla naszych partnerów biznesowych, którzy pracują dla nas. Dlatego chcemy maksymalnie uprościć i przyspieszyć obieg dokumentów i pieniądza by ulżyć im w tym szczególnym momencie" - oświadczył prezes PERN Igor Wasilewski, cytowany w komunikacie spółki.

PERN przypomniał, iż "realizuje ambitny program inwestycyjny i remontowy", który obejmuje budowę "infrastruktury radykalnie wzmacniającej bezpieczeństwo energetyczne państwa w obszarze ropy i paliw". Spółka zaznaczyła, że wśród strategicznych przedsięwzięć "projektu Megainwestycji" powstają tam nowe zbiorniki na ropę naftową i paliwa oraz rurociągi – surowcowy z Gdańska do Płocka i paliwowy z Boronowa do Trzebini.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

Spółka ma w całym kraju bazy ropy naftowej, w tym największe tego typu w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem i w Adamowie przy granicy z Białorusią, a także bazy paliwowe. PERN zarządza również Morskim Terminalem Naftowym w Gdańsku, służącym m.in. do rozładunku i składowania surowca dostarczanego do Polski tankowcami.

Z końcem 2019 r. PERN zapowiedział, że łączny plan inwestycji i remontów zatwierdzony tam przez Walne Zgromadzenie wyniesie ponad 1 mld zł w 2020 r., natomiast zaktualizowane plany nakładów inwestycyjnych w latach 2018–22 to ok. 3,1 mld zł - wcześniej spółka podawała 2,7 mld zł.

W listopadzie 2017 r. Rada Ministrów przyjęła dokument "Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym", zgodnie z którym PERN ma wspierać dywersyfikację dostaw ropy do Polski, a także pełnić "wiodącą rolę" w składowaniu tego surowca oraz paliw, "zajmując się bilansowaniem całego systemu magazynowego", w tym rozbudową pojemności magazynowych.(PAP)