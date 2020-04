JSW stwierdziła wystąpienie siły wyższej w zw. pandemią



Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej w spółce i poinformowaniu kontrahentów JSW o jej wystąpieniu oraz konsekwencjach dla części zobowiązań wynikających z zawartych umów handlowych, podała spółka.

"Powyższa decyzja została podjęta w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz związanymi z tym ograniczeniami, działaniami rządów państw i przedsiębiorstw na świecie - co może mieć bezpośredni wpływ na sytuację finansową spółki i grupy JSW" - czytamy w komunikacie.

Na dziś nie jest możliwy do określenia wpływ powyższej decyzji na działalność, sytuację finansową i operacyjną oraz perspektywy JSW, zaznaczono.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

