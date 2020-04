PSPA i TÜV SÜD Polska podpisały porozumienie o współpracy w obszarze wodoru



Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) i TÜV SÜD Polska podpisały porozumienie o współpracy w obszarze elektromobilności i ogniw paliwowych, podało PSPA.

Porozumienie zakłada aktywną współpracę w zakresie organizacji szkoleń, certyfikacji i ekspertyz technicznych, a także projektów legislacyjnych w obszarze elektromobilności i ogniw paliwowych, poinformowano w komunikacie.

Umowę w formie zdalnej podpisali prezes SÜD Polska Mieczysław Obiedziński i dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur.

"Doświadczenie ekspertów TÜV SÜD Polska, wiodącej firmy z obszaru inspekcji bezpieczeństwa, audytów i certyfikacji, będzie miało istotne znaczenie dla przebiegu prac i zbioru rekomendacji, które wypracujemy w ramach powołanej przez PSPA grupy roboczej ds. technologii wodorowych" - powiedział dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, cytowany w komunikacie.

"Korzystne, stymulujące i prorozwojowe postulaty niezbędnych zmian w obszarze regulacyjnym, wpływające na proces upowszechniania ogniw paliwowych w napędzie pojazdów i wykorzystania wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, zostaną dodane do Białej Księgi Elektromobilności, nad którą pracujemy z branżą od wielu miesięcy" - dodał

Prezes TÜV SÜD Polska Mieczysław Obiedziński podkreślił, że w prace grupy roboczej ds. technologii wodorowych Białej Księgi firma wniesie wiedzę i doświadczenie. W ramach porozumienia o współpracy, TÜV SÜD Polska stało się oficjalnym "partnerem technicznym PSPA".

W komunikacie zaznaczono, że w praktyce oznacza to połączenie sił eksperckich zarówno w obszarze działalności statutowej organizacji związanej z rozwojem rynku paliw alternatywnych, jak i w obszarze komercyjnym, realizowanym przez obydwa podmioty w ramach szkoleń i usług technicznych oraz ekspertyz.

"PSPA od lat kreuje rynek elektromobilności w Polsce, torując drogę dla jego rozwoju we wszystkich możliwych obszarach, od inicjatyw legislacyjnych, po projekty szkoleniowe. W ramach centrum kompetencyjnego PSPA integrujemy najliczniejszy w Polsce zespół ekspertów i konsultantów elektromobilności - powiedział Mazur.

Zapowiedział przygotowanie nowej oferty szkoleniowej wspólnie z wspólnie z TÜV SÜD Polska.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

(ISBnews)