Marvipol nabył ok. 0,44 ha gruntu w Gdańsku od BAH za 13,95 mln zł netto



Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Marvipol Gdańsk Grunwaldzka (MGG) - spółka zależna Marvipol Development - zawarła umowę nabycia od British Automotive Gdańsk - spółki zależnej British Automotive Holding (BAH) nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 0,44 ha, zlokalizowanej w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej, podały spółki. Wartość umowy to 13,95 mln zł netto.

"Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez BAH na rzecz MGG prawa własności nieruchomości, na której emitent zamierza zrealizować inwestycję deweloperską, wraz z przeniesieniem praw do dokumentacji projektowej za łączną kwotę 13 951 069,24 zł netto" - czytamy w komunikacie Marvipolu.

Umowa została zawarta w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości z sierpnia 2018 r., do której aneksy zawarto w czerwcu i grudniu 2019 r.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)