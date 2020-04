Asseco Poland uruchamia dodatkowe e-usługi dla banków spółdzielczych



Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Asseco Poland rozszerzyło funkcjonalność systemu bankowości internetowej i umożliwiło klientom banków zdalną realizację wielu spraw, z którymi dotychczas trzeba było udać się osobiście do placówki banku, podała spółka. Rozwiązanie jest dostępne dla wszystkich banków korzystających z Centrum Usług Internetowych.

"Zdając sobie sprawę, jak ważne jest sprawne działanie banku spółdzielczego w środowisku lokalnym oraz chcąc wesprzeć pracowników banków, którzy w tym trudnym czasie gotowi są świadczyć wsparcie klientom, narażając niejednokrotnie własne zdrowie, postanowiliśmy udostępnić bankom spółdzielczym rozwiązanie dzięki któremu klienci banków w prosty i intuicyjny sposób będą mogli załatwić wiele spraw, które dotychczas wymagały osobistej wizyty w banku. Będziemy rozszerzać ich katalog tak, aby obsługa klientów w jak największym stopniu przeniosła się do świata cyfrowego. Jesteśmy przekonani, że ułatwi to bankom i ich klientom funkcjonowanie w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji" - powiedział dyrektor pionu banków spółdzielczych w Asseco Poland Andrzej Nowakowski, cytowany w komunikacie.

Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na usługi bankowe realizowane w sposób zdalny, Asseco Poland udostępniło w bankowości internetowej Asseco CBP miniaplikację "Wnioski". Pozwala ona bez wychodzenia z domu, zrealizować kilkanaście najczęstszych zagadnień z którymi klienci przychodzą do placówek banku. Za pośrednictwem miniaplikacji klienci będą mogli m.in. zastrzec dokument tożsamości, odroczyć spłatę rat kredytu, udzielić pełnomocnictwa do rachunku czy też zakupić ubezpieczenie, podano także.

"Aby banki mogły skorzystać z tej nowoczesnej usługi, w oparciu o Centrum Usług Internetowych, udostępniony został im system Asseco ABP, dzięki któremu bank może przeprocesować złożone przez klienta wnioski. Autoryzacja składanego wniosku odbywa się każdorazowo za pośrednictwem przypisanego użytkownikowi bankowości internetowej środka, spełniającego wymogi silnej autoryzacji zgodnie z Dyrektywą PSD2" - czytamy także.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)