Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowy chce zmiany upadłości spółki na sanację



Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowy w upadłości, zawiązane 23 marca br. przez Janali Sp. z o.o., Cezarego Kubackiego oraz Macieja Nowaka, wystąpiło do zarządu spółki o zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy i chce na nim przegłosować m.in. zmianę ogłoszonej już upadłości Elektrobudowy na jej sanację, poinformowało porozumienie.

W czwartek Elektrobudowa poinformowała, że otrzymała od porozumienia akcjonariuszy, które posiada 5,38% kapitału zakładowego spółki, datowane na 26 marca 2020 r. żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał. Jak wówczas podano, porządek obraz NWZ miałby obejmować zmiany w radzie nadzorczej oraz wolne wnioski.

"Głównymi postulatami członków porozumienia są: zmiana formy upadłości na sanację, zmiany w organach spółki odzwierciedlające obecny układ sił w akcjonariacie, rozpoczęcie procesów restrukturyzacyjnych mających na celu istotne ograniczenie kosztów działalności spółki oraz optymalne zarządzanie jej majątkiem" - czytamy w dzisiejszym komunikacie.

"Naszym celem jest walka o prawa mniejszościowych akcjonariuszy spółki i niedoprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia jej majątkiem. W naszej ocenie, z punktu widzenia posiadanego majątku, zupełnie niezrozumiała jest przyjęta forma upadłości spółki, która jest skrajnie niekorzystna dla akcjonariuszy firmy" - powiedział Cezary Kubacki, cytowany w komunikacie.

Zarząd Elektrobudowy 19 marca 2020 r. złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach. 24 marca 2020 roku sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy.

"Nasza inicjatywa spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem mniejszościowych akcjonariuszy, którzy poprzez dedykowany akcji email masowo wyrażają swoje poparcie dla inicjatywy" - podkreślił Kubacki.

Porozumienie reformatorów ma charakter zamknięty, jednak jego członkowie mają nadzieję, że inicjatywa zyska poparcie akcjonariuszy mniejszościowych i podczas najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy uda im się doprowadzić do postulowanych zmian, podano także w komunikacie.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)