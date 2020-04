„Od jutra rozpocznie się produkcja. Pierwszego dnia wyprodukujemy ilość potrzebną do przeprowadzenia tysiąca badań. Potem wydajność będzie rosnąć aż do 10 tys. (testów) na dzień” – poinformował TUT.by Siarhiej Iwanou z firmy Polimerkonstrukcija należącej do przedsiębiorstwa SIWitał.

To właśnie SIWitał pod koniec marca opracowało systemy do testowania struktury koronawirusa na bazie analizy PCR, które dają wynik w ciągu półtorej godziny. Docelowo w ciągu tygodnia możliwe będzie wyprodukowanie nawet do 100 tysięcy testów - podał portal TUT.by.

Na Białorusi potwierdzono w poniedziałek ogółem 700 przypadków zakażenia koronawirusem. Na Covid-19 zmarło według oficjalnych danych 13 osób.

Dotychczas, jak poinformował resort zdrowia, w kraju przeprowadzono 40 tys. testów na obecność koronawirusa. (PAP)