"Żyjemy w bardzo trudnych i niepewnych czasach, pogrążeni w globalnej pandemii, która sprawiła, że świat podjął niestrudzoną walkę z chorobą nieznającą żadnych granic. Ten głęboki kryzys uświadomił wszystkim to, co w naszej Grupie wiedzieliśmy zawsze: Wasza praca, dzięki której umożliwiamy milionom rodzin zakupienie żywności i produktów niezbędnych do życia, ma kluczowe znaczenie" - powiedział prezes i CEO Grupy Jeronimo Martins Pedro Soares dos Santos, cytowany w komunikacie.



Nagroda specjalna jest przeznaczona dla osób zatrudnionych w JMP na stanowiskach niemenedżerskich, na podstawie umowy o pracę, najpóźniej od 1 kwietnia 2019 r. i trafi przede wszystkim do pracowników sklepów oraz centrów dystrybucyjnych. Warunkiem jej otrzymania jest także dobra ocena pracy za ubiegły rok - co najmniej na poziomie zgodnym z oczekiwaniami, brak dłuższych absencji, trwających powyżej 180 dni łącznie, a także brak nieusprawiedliwionych nieobecności w 2019 roku. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze, które spełniły warunki przyznania nagrody, otrzymają jej proporcjonalną część adekwatną do wymiaru etatu, podano także.



Aktualnie w Jeronimo Martins Polska na umowę o pracę zatrudnionych jest ponad 70 tys. osób.



Na koniec 2019 r. sieć Biedronki liczyła 3 002 sklepy, z czego ok. 50% zostało otwartych lub zmodernizowanych w ostatnich 5 latach.

