Revolut: Wartość transakcji wymiany waluty w Polsce wzrosła o 110% m: m w marcu



Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Revolut odnotował spadek średniej liczby codziennych transakcji kartą fizyczną, który wyniósł -36% m/m. W przypadku transakcji online spadek również wystąpił, ale był znacznie mniejszy, około -11% m/m, podobnie w przypadku transakcji wymiany walut, około -12% (m/m). Wartość wymienianych walut wzrosła jednak ponad dwukrotnie - o +110% m/m.

"Na skutek kwarantanny mniejsza liczba ludzi wychodzi poza dom, a co za tym idzie, płaci kartą. Spadek średniej liczby codziennych transakcji kartą fizyczną w miesiącu dotyczy wszystkich kategorii wydatków i wyniósł -36% (m/m). W przypadku transakcji online spadek również wystąpił, ale był znacznie mniejszy, około -11% (m/m), podobnie w przypadku transakcji wymiany walut, około -12% (m/m). Co jednak ciekawe, wartość wolumenu wymienianych walut wzrosła ponad dwukrotnie +110% (m/m). Przyczyną mogła być chęć zdywersyfikowania portfela oszczędności przez klientów Revolut w oparciu o popularne waluty, takie jak CHF, EUR i USD" - czytamy w komunikacie.

"Konsumenci i usługi przenoszą się z offline do świata online i mobile szybciej niż kiedykolwiek. Epidemia przyspieszyła ten trend, dlatego pomagamy klientom odnaleźć się w nowej sytuacji. Nowym klientom firmowym proponujemy bezpłatne 3 miesiące planów freelance professional i firma grow. Dla użytkowników bezpłatnych planów Standard udostępniliśmy karty wirtualne ze zmiennym numerem do bezpiecznych zakupów w sieci oraz dostęp do kryptowalut. Na platformie Donations powitaliśmy pierwszą polską organizację dobroczynną. Wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem zbieramy datki na walkę ze skutkami Covid-19 w Polsce. Użytkownicy Revolut w ciągu kilku dni przekazali na ten cel ponad 100 tys. zł" - powiedział country manager Revolut w Polsce Karol Sadaj, cytowany w materiale.

Usługą z największym wzrostem liczby (+122%) i wartości (+142%) transakcji m/m jest aplikacja Glovo, która dostarcza jedzenie, leki i zakupy. Wyraźnie zyskuje popularność wśród klientów Revolut. Rośnie też cała kategoria dowozu jedzenia, w tym Wolt (+49%), Uber Eats (+46%) i Pyszne (+20%), kolejno 5., 7. i 13. miejsce w rankingu liczby transakcji. Klienci Revolut wydali w marcu więcej na te usługi (kolejno +50%, +35%, +23%), podano.

Jedne z najbardziej spektakularnych wzrostów pod względem liczby transakcji notowały w marcu (m/m) usługi z branży gier komputerowych. Liderami zestawienia były Steam Games (+109%), Playstation (+87%) i Nintendo (+49%), zajmując odpowiednio 2., 3. i 6. miejsce. Wzrosła również wartość wolumenu transakcji - Steam Games (+140%), Playstation (+112%), Nintendo (+54%) kolejno na 2., 3., i 8. miejscu. Gdy pandemia koronawirusa odcina ludzi od rozrywki poza domem, wiele osób wykorzystuje czas wolny, by pograć w gry komputerowe. Wzrost notuje jednak nie tylko branża gier, ale całe spektrum usług, które przeniosły się online lub od początku były oferowane w Internecie. Wraz z nimi fintech notuje wysoką liczbę i wartość wolumenu transakcji online.

Tuż za grami komputerowymi rekordy popularności biją formy rozrywki oparte na streamingu online. Potwierdza to rekordowy wzrost liczby transakcji w przypadku TVN (+76%), HBO (+25%), Spotify (+25%) i Netflix (+20%), kolejno na 4., 9., 10. i 12. miejscu. Dodatkowo, TVN (wraz z Player.pl) zanotował skok wartości wolumenu transakcji (61%) i odpowiednio 5. miejsce, wskazano również.

"Internet zastępuje przyjemności, które wirus brutalnie nam odebrał, jak spotkanie w kawiarni lub drukowaną prasę. Świadczą o tym największe spadki liczby transakcji u usługodawców takich jak Costa Coffee (-61%), Green Caffe Nero (-60%), Empik (-59%), Starbucks (-58%), Inmedio (-45%), kolejno 3., 4., 5., 7., 17. miejsce. [...] Picia i jedzenia poza domem unikamy, co widać w liczbie transakcji w Burger King (-53%), McDonald's (-47%), KFC (-45%), Dallmayr Vending & Office (-45%), Automaty UVP (-43%). Jeśli uwzględnimy wydawane kwoty, nie jest lepiej, spadki wahają się od 39% do 53%" - czytamy dalej.

Handel internetowy, z Allegro i Aliexpress na czele, zanotował duże wzrosty liczby transakcji (kolejno +42% i +12%) i wydatków (+57% i +54%). Jeśli chodzi o wzrost wartości wolumenu transakcji, obie platformy są w pierwszej dziesiątce usługodawców. Gorzej ma się rzecz ze sklepami i galeriami handlowymi. Liczba transakcji spadła mocno w TK Maxx (-57%), Decathlon (-51%), Ikea (-49%), kolejno 10., 12. i 13. miejsce wśród kategorii spadkowych. Dziś częściej zaglądamy do aptek, np. sieci Dbam o Zdrowie (+10% liczby transakcji i +34% obrotów), podkreślono.

Największe spadki liczby i wartości transakcji dotyczą jednak kategorii podróży i transportu miejskiego. Spadła liczba transakcji u usługodawców takich jak SkyCash (-65%), Booking.com (-64%), Jak dojadę (-58%), PKP Intercity (-57%), MoBilet (-57%), Bolt (-48%), Uber (-45%) i Autopay (-33%). Branża jest także liderem spadków, jeśli chodzi o wydatki, które dotknęły m.in. Booking.com (-75%), SkyCash (-61%), PKP Intercity (-58%), Jak dojadę (-57%), MoBilet (-52%), Bolt (-47%), Uber (-44%) i Shell (-34%). Podróże i transport zajmują połowę z 20 miejsc w kategoriach spadkowych.

Revolut powstał w 2015 roku. Obsługuje w Polsce 750 000 klientów indywidualnych i 5 000 firm.

(ISBnews)