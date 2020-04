Electrum zbuduje dla R.Power 28 parków fotowoltaicznych o łącznej mocy 27 MWp



Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Electrum podpisał kontrakt na budowę portfela 28 parków fotowoltaicznych w Polsce o mocy 27 MWp dla R.Power, podały spółki.

"Ta realizacja to krok w stronę budowania wielowymiarowej stabilności energetycznej opartej o źródła odnawialne. W ramach innowacji, w projektowanych instalacjach naziemnych wykorzystujemy moduły dwustronne, które mają przyczynić się do większego uzysku energii z instalacji. Cieszymy się, że wspólnie z R.Power przyczyniamy się do zwiększenia energii z OZE w polskim miksie energetycznym" - powiedział project manager w Electrum Piotr Sokołowski, cytowany w komunikacie.

"W projektach realizowanych w ramach kontraktów EPC (engineering, procurement, and construction) zdecydowaliśmy się korzystać wyłącznie z usług polskich wykonawców. W czasie pandemii koronawirusa wzajemne wsparcie jest bardzo istotne. Dzięki temu nie tylko wzmacniamy pozycję rodzimych firm, ale także budujemy silną gałąź przemysłu energetycznego, jakim jest fotowoltaika" - dodał współzałożyciel i członek zarządu R.Power Tomasz Sęk.

Od ponad dekady Electrum realizuje projekty w formule EPC dla energetyki odnawialnej na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Całkowita moc wybudowanych przez firmę aktywów energetycznych przekroczyła już 1 200 MW, z czego 1 000 MW stanowią farmy wiatrowe, a ponad 200 MWp - farmy fotowoltaiczne.

R.Power jest jedną z największych firm w sektorze fotowoltaiki w Polsce z udziałem rynkowym - jak podaje - na poziomie 20%. Firma rozwija portfel farm fotowoltaicznych o mocy ponad 1 000 MWp w Polsce. R.Power działa w całym łańcuchu wartości rynku PV, rozwijając projekty elektrowni, budując je, jak i świadczy usługi profesjonalnego zarządzania, serwisowania i obsługi elektrowni fotowoltaicznych (O&M).

