Zwolnienie ze składek ZUS dla małych firm na innych warunkach

Firmy zatrudniające do 50 osób będą mogły korzystać ze zwolnienia ze składek na nieco innych warunkach niż mikrofirmy - oświadczyła Emilewicz. Według niej, przedsiębiorcy zatrudniający do 10 do 49 pracowników będą mogli liczyć na 50 proc. ulgę w składkach na ubezpieczenia społeczne.

„Będzie to ulga oparta o bardzo proste oświadczenie, nad którym pracuje już ZUS. Mamy nadzieję, że (…) wraz z podpisem prezydenta pod ustawą ZUS będzie gotowy udostępnić te świadczenia” - powiedziała Emilewicz.

Fundusz gwarancji płynnościowych

Jak dodała minister, w nowym pakiecie znajdzie się też „element płynnościowy”, czyli fundusz gwarancji płynnościowych BGK dla dużych i średnich firm. Pozwalał będzie zaciągnąć kredyt gwarantowany do 80 proc. o wartości do 250 mln zł, z tego funduszu będzie można rakże finansować spłatę odsetek od innych kredytów - zaznaczyła Emilewicz.

ARP będzie udzielała gwarancji i kredytów

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) będzie udzielała gwarancji i kredytów przedsiębiorstwom z 15 miesięczną karencją spłaty - zapowiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz prezentując we wtorek projekt nowelizacji przepisów do tarczy antykryzysowej.

"Proponujemy zmianę w zakresie Agencji Rozwoju Przemysłu. ARP także będzie udzielać gwarancji i kredytów i będzie się koncentrować przede wszystkim na mniejszych firmach" - powiedziała Emilewicz.

"Pomoc będzie polegała na udzielaniu przedsiębiorstwom pożyczek z 15 miesięczną karencją w spłacie" - dodała minister.

Emilewicz zapowiedziała też, że przedstawiane we worek projekty zmian do tarczy antykryzysowej nie są ostatnimi propozycjami rządu.

"Jesteśmy o tym przekonani, że to nie są nasze ostatnie ustawowe słowa (...) jakie dajemy przedsiębiorcom, abyśmy mogli w miarę bezpiecznie przetrwać kryzys z którym się obecnie mierzymy" - podkreśliła minister.

"Najbardziej zainteresowane rozwiązaniami z tarczy są duże firmy"

Duże firmy są najbardziej zainteresowane rozwiązaniami z pakietu antykryzysowego - powiedziała we wtorek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Jak zaznaczyła szefowa resortu rozwoju, wszystkie dane, jakie posiada resort, potwierdzają, że rozwiązania pomostowe zawarte w tarczy antykryzysowej "spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców".

Z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika - jak mówiła - "że ponad połowa ankietowanych przedsiębiorców planuje skorzystać z dofinansowania proponowanego przez nas do utrzymania pracowników w zatrudnieniu". "Skorzystają z postojowego czy dopłat do wynagrodzeń przedsiębiorstw znajdujących się w trudnościach" - wskazała.

Najbardziej tymi rozwiązaniami, jak dodała, są zainteresowane duże firmy. "To jest aż 90 proc. wskazań" - zaznaczyła.

Emilewicz podkreśliła, że liczba złożonych wniosków "jest naprawdę ogromna".

>>> Czytaj też: Rząd chce zasypać firmy pieniędzmi. Niezależnie od ich wielkości